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货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 22:07 BJT

表格：美国6月趸售库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%

路透8月9日 - 美国商务部周五公布，美国6月趸售(批发)库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%，5月修定后为下跌0.6%(前值为下跌0.5%)。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 6月 5月 前值 13年6月/12年6月 整体库存 -0.2 -0.6 -0.5 2.9 耐久财(耐用品) 持平 -0.3 -0.3 4.3

汽车 　-1.5 -0.4 持平 -2.6

专业设备 1.4 0.1 0.3 7.7

电脑设备 2.1 0.5 0.2 13.3

机械 0.6 -0.5 -0.7 8.8

非耐久财 -0.3 -1.1 -0.8 0.7

石油 1.9 0.3 0.7 6.6

整体销售 0.4 1.5 1.6 5.6

耐久财 1.1 0.2 0.3 5.4

汽车 0.5 2.6 3.0 5.3

专业设备 0.9 -0.3 -0.1 1.8

电脑设备 1.5 0.5 0.3 2.7

机械 0.7 0.2 0.4 13.1

非耐久财 -0.2 2.7 2.8 5.8

石油 5.3 1.4 1.1 7.7 (以10亿美元计) 6月 5月 前值 12年6月 库存 499.68 500.49 500.87 485.61 耐久财(耐用品) 306.93 307.06 306.99 294.27 汽车 48.54 49.30 49.48 49.84 非耐久财 192.75 193.42 193.89 191.33

(以10亿美元计) 6月 5月 前值 12年6月 销售 425.88 424.18 424.57 403.24 耐久财(耐用品) 197.02 194.91 195.11 186.92 汽车 34.68 34.52 34.67 32.94 非耐久财 228.86 229.27 229.46 216.32 库存/销售比 1.17 1.18 1.18 1.20(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　李军)
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