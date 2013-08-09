表格：美国6月趸售库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透8月9日 - 美国商务部周五公布，美国6月趸售(批发)库存较上月下跌0.2%，预估为增加0.4%，5月修定后为下跌0.6%(前值为下跌0.5%)。
企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 6月 5月 前值 13年6月/12年6月 整体库存 -0.2 -0.6 -0.5 2.9 耐久财(耐用品) 持平 -0.3 -0.3 4.3
汽车 -1.5 -0.4 持平 -2.6
专业设备 1.4 0.1 0.3 7.7
电脑设备 2.1 0.5 0.2 13.3
机械 0.6 -0.5 -0.7 8.8
非耐久财 -0.3 -1.1 -0.8 0.7
石油 1.9 0.3 0.7 6.6
整体销售 0.4 1.5 1.6 5.6
耐久财 1.1 0.2 0.3 5.4
汽车 0.5 2.6 3.0 5.3
专业设备 0.9 -0.3 -0.1 1.8
电脑设备 1.5 0.5 0.3 2.7
机械 0.7 0.2 0.4 13.1
非耐久财 -0.2 2.7 2.8 5.8
石油 5.3 1.4 1.1 7.7 (以10亿美元计) 6月 5月 前值 12年6月 库存 499.68 500.49 500.87 485.61 耐久财(耐用品) 306.93 307.06 306.99 294.27 汽车 48.54 49.30 49.48 49.84 非耐久财 192.75 193.42 193.89 191.33
(以10亿美元计) 6月 5月 前值 12年6月 销售 425.88 424.18 424.57 403.24 耐久财(耐用品) 197.02 194.91 195.11 186.92 汽车 34.68 34.52 34.67 32.94 非耐久财 228.86 229.27 229.46 216.32 库存/销售比 1.17 1.18 1.18 1.20(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。