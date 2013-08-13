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货币新闻 | 2013年 8月 13日 星期二 22:03 BJT

表格: 美国6月企业库存较前月持平，预期为上升0.2%

路透8月13日 - 美国商务部周二公布，美国6月企业库存较前月持平，预估为上升0.2%，5月经修正后为下跌0.1%，前值为增长0.1%。

6月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 6月 5月 (前值) 13年/12年6月

库存 持平 -0.1 0.1 3.5

销售 0.2 1.1 1.1 4.9

(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 12年6月

库存 1,655.2 1,654.8 1,656.5 1,599.1

销售 1,285.8 1,283.3 1,283.5 1,226.1

库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.30(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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