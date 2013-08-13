表格: 美国6月企业库存较前月持平，预期为上升0.2%

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和预报美国将降雨

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。