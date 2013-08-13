表格: 美国6月企业库存较前月持平，预期为上升0.2%

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因空头回补和预报美国将降雨
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。
路透8月13日 - 美国商务部周二公布，美国6月企业库存较前月持平，预估为上升0.2%，5月经修正后为下跌0.1%，前值为增长0.1%。
6月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 6月 5月 (前值) 13年/12年6月
库存 持平 -0.1 0.1 3.5
销售 0.2 1.1 1.1 4.9
(以10亿美元计) 6月 5月 (前值) 12年6月
库存 1,655.2 1,654.8 1,656.5 1,599.1
销售 1,285.8 1,283.3 1,283.5 1,226.1
库存/销售比 1.29 1.29 1.29 1.30(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高，分析师表示，因在美国三日长周末假期前有技术性买盘和回补空头，且担心美国中西部玉米种植开局缓慢。
“如果不是长周末，价格会更高一些，”FCStone Merchant Services销售部门董事Jim Lambert说。
OPEC将于5月25日开会考虑是否将减产协议延长至6月之后。OPEC消息人士上月告诉路透，如果能与其它产油国达成一致，沙特、科威特和大部分其它OPEC成员国倾向于继续减产。