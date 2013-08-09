版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 10日 星期六 04:40 BJT

8月9日SPDR黄金持仓量较上日增加0.20%，或1.8吨，至911.13吨
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐