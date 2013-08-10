中国新债：信达地产拟发行至多28亿元公司债，期限不超七年

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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路透北京8月10日 - 中国信达地产 周五晚间披露债券发行预案，拟发行规模不超28亿元人民币固定利率公司债券，期限为不超过七年期。
刊登在上海证券交易所的公告显示，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况。
数据显示，截至2012年12月31日，信达地产的资产负债率为63.58%。
周五信达地产收报3.39元，过去一个月累计上涨10.064%。(完)
欲浏览更多详情，请点选上证所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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