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亚洲 | 2013年 8月 10日 星期六 18:41 BJT

中国新债：信达地产拟发行至多28亿元公司债，期限不超七年

路透北京8月10日 - 中国信达地产 周五晚间披露债券发行预案，拟发行规模不超28亿元人民币固定利率公司债券，期限为不超过七年期。

刊登在上海证券交易所的公告显示，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况。

数据显示，截至2012年12月31日，信达地产的资产负债率为63.58%。

周五信达地产收报3.39元，过去一个月累计上涨10.064%。(完)

欲浏览更多详情，请点选上证所网站(here) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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