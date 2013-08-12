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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:51 BJT

《中国国债发行日程表》--8月12日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------  
  财政部      300      7年   *3.7164%    续发记账式国债  8/8-8/12     8/14    
                                     （今年第15期七年品种第一次续发）
  财政部      260     20年    *4.32%  记账式国债         8/12-8/14    8/16
  财政部    至多240    3年      5%       电子式储蓄国债  8/10-8/19
            至多160    5年      5.41%    电子式储蓄国债  8/10-8/19
                       (今年第七和八期储蓄国债)
  财政部     *300       3年  *周三招标   记账式国债     *8/15-8/19   *8/21
  财政部     *150     182天  *周五招标   贴现国债       *8/19-8/21   *8/23
  财政部      --      10年      --       记账式国债         8/21
  财政部      --       3年      --       续发记账式国债     9/4
  财政部      --      182天     --       贴现国债           9/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      30年      --       记账式国债         9/13
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --       7年      --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --       1年      --       记账式国债         10/30
  财政部      --       5年      --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --       5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     12/11

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 广西等六省市   238       5         3.87%        地方政府债       8/5-8/7            8/9
*陕西等四省市   508      3/5       8/19招标       地方政府债        --                --
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 康熙泽；审校 吴芳)
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