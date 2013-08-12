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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:38 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月12日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
 ============================================================================== 
  *国开行      至多300      1/3/5/7/10 *周二招标      固息金融债    8/14-8/16
                      (今年第27-31期金融债增发)   
  *进出口行    至多90           2       周四招标      固息金融债    8/15-8/20     
               至多100          7                                   8/15-8/22      
               至多80          10                                   8/15-8/26
   农发行        *125.4         3      *4.22%         固息金融债    8/9-8/16 
                 *110.6         7      *4.4387%                     8/9-8/19
                                     (参考收益率)
                 （今年第16和17期金融债，七年期为今年第二期金融债增发）
   进出口行       150           7       4.35%         固息金融债    7/31-8/13    
   国开行         160          --       8/20招标          --             --
   国开行         260          --       8/27招标          --             --
   国开行         160          --       9/3招标           --             --
   国开行         260          --       9/10招标          --             --
   国开行         160          --       9/17招标          --             --
   国开行         260          --       9/24招标          --             --
   国开行         150          --       10/8招标          --             --
   国开行         260          --       10/15招标         --             --
   国开行         150          --       10/22招标         --             --
   国开行         260          --       10/29招标         --             --
   国开行         150          --       11/5招标          --             --
   国开行         260          --       11/12招标         --             --
   国开行         150          --       11/19招标         --             --
   国开行         260          --       11/26招标         --             --
   国开行         150          --       12/3招标          --             --
   国开行         260          --       12/10招标         --             --
   国开行         140          --       12/17招标         --             --
   国开行         260          --       12/24招标         --             --   
   农发行          --          --       9/12招标          --             --
   农发行          --          --       10/10招标         --             --
   农发行          --          --       11/7招标          --             --
    
  注: *表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 边竞)
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