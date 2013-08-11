全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马与海岬型船运费下滑

路透8月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海峡型和巴拿型船舶运费继续下滑。

波罗的海乾散货运价指数 下跌11点，或1.09%，至1,001点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌16点或0.87%，至1,813点。日均获利减少197美元至10,620美元，过去一周的获利则减少约7%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。