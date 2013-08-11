全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，巴拿马与海岬型船运费下滑

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
路透8月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海峡型和巴拿型船舶运费继续下滑。
波罗的海乾散货运价指数 下跌11点，或1.09%，至1,001点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跌16点或0.87%，至1,813点。日均获利减少197美元至10,620美元，过去一周的获利则减少约7%。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌14点或1.46%至948点，本周下跌约7%。日均获利减少114美元至7,541美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。