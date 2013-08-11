拉美汇市：拉美货币因中国数据而连涨第二日，巴西央行举措拉抬雷亚尔

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
路透里约热内卢8月9日 - 拉美货币周五连续第二天上涨，受中国经济数据优于预期所带动，巴西雷亚尔则因央行干预而进一步得到拉抬。
新兴市场货币一致受惠于中国数据。该数据显示7月中国工业增加值增幅为今年初以来最快，此前已有一连串数据暗示中国经济正在趋稳。
中国是拉丁美洲商品的主要消费国，周四的数据显示上个月中国的原油和铁矿石进口自数月低位反弹至纪录高位。
巴西雷亚尔兑美元 上涨0.8%至2.2675，为逾一周来最高盘中水准，央行出售2014年1月2日到期的货币互换也助一臂之力。
巴西央行一直出售货币互换、衍生品合约来向外汇市场供应美元流动性。
墨西哥披索兑美元 涨0.3%，因市场担心能源改革提案缺乏政治支持。
智利披索兑美元 涨0.3%，此前期铜 受惠于中国数据而续涨。(完)
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。