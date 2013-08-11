拉美汇市：拉美货币因中国数据而连涨第二日，巴西央行举措拉抬雷亚尔

路透里约热内卢8月9日 - 拉美货币周五连续第二天上涨，受中国经济数据优于预期所带动，巴西雷亚尔则因央行干预而进一步得到拉抬。

新兴市场货币一致受惠于中国数据。该数据显示7月中国工业增加值增幅为今年初以来最快，此前已有一连串数据暗示中国经济正在趋稳。

中国是拉丁美洲商品的主要消费国，周四的数据显示上个月中国的原油和铁矿石进口自数月低位反弹至纪录高位。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.8%至2.2675，为逾一周来最高盘中水准，央行出售2014年1月2日到期的货币互换也助一臂之力。

巴西央行一直出售货币互换、衍生品合约来向外汇市场供应美元流动性。

墨西哥披索兑美元 涨0.3%，因市场担心能源改革提案缺乏政治支持。