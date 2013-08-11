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亚洲 | 2013年 8月 11日 星期日 10:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月9日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         78.06     +1.72     +2.25   2717086
 搜狐                         61.97     +0.52     +0.85    857912
 网易                         60.40     -0.19     -0.31    357486
 百度                        138.19     +2.45     +1.80   2970390
 亚信科技                     11.54     -0.03     -0.26    275511
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   16.21     -0.01     -0.06   2176156
 路                                                      
 联电                          2.04     -0.03     -1.45    259913
 日月光                        4.06     -0.04     -0.98    121675
 硅品精密                      5.50     +0.01     +0.18    400819
 和信超媒体                    1.03     -0.02     -1.90     28553
 友达                          3.52     -0.04     -1.12    146442
 中华电信                     31.57     +0.00     +0.00     38832
 台湾国际航                   38.88     -0.13     -0.33    476013
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.42     -0.40     -0.74    129321
 中国联通                     15.26     -0.10     -0.65    148945
 中国电信                     50.56     -0.50     -0.98     22691
 中芯国际                      4.05     -0.01     -0.25    126806
 电讯盈科                      4.70     -0.06     -1.26      4881
    
    (完)
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