版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(408,755口)

131,097 178,360 61,095 184,407 119,728 376,599 359,183 32,156 49,572

较7月30日变动(未平仓合约：增加3,736口)

4,502 7,214 -6,150 5,413 4,671 3,765 5,735 -29 -1,999

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.1 43.6 14.9 45.1 29.3 92.1 87.9 7.9 12.1

各类交易商数量(总计为384家)

106 151 109 79 96 250 304(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐