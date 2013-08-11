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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:54 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,177,978口)

350,021 406,919 135,995 553,323 403,451 1039339 946,365 138,639 231,613

较7月30日变动(未平仓合约：增加8,939口)

21,556 20,029 -2,746 -8,843 -17,076 9,967 207 -1,028 8,732

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 34.5 11.5 47.0 34.2 88.2 80.3 11.8 19.7

各类交易商数量(总计为755家)

147 230 189 267 286 539 602(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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