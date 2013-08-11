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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:52 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(496,026口)

179,886 123,199 52,598 226,218 243,054 458,702 418,851 37,324 77,175

较7月30日变动(未平仓合约：增加5,772口)

-13,641 9,868 7,489 13,687 -16,285 7,535 1,072 -1,763 4,700

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.3 24.8 10.6 45.6 49.0 92.5 84.4 7.5 15.6

各类交易商数量(总计为510家)

142 173 150 120 152 357 400(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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