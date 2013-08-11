CFTC报告：ICE棉花期货8月6日持仓报告(表)

美中关系：特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题--官员
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透8月9日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(175,035口)
86,981 19,158 9,589 62,877 139,497 159,447 168,244 15,588 6,791
较7月30日变动(未平仓合约：增加5,657口)
2,567 146 1,753 1,695 4,862 6,015 6,761 -358 -1,104
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
49.7 10.9 5.5 35.9 79.7 91.1 96.1 8.9 3.9
各类交易商数量(总计为235家)
108 49 39 43 61 172 130(完)
(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)