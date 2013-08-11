CFTC报告：ICE棉花期货8月6日持仓报告(表)

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪

路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，