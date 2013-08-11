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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:51 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,035口)

86,981 19,158 9,589 62,877 139,497 159,447 168,244 15,588 6,791

较7月30日变动(未平仓合约：增加5,657口)

2,567 146 1,753 1,695 4,862 6,015 6,761 -358 -1,104

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

49.7 10.9 5.5 35.9 79.7 91.1 96.1 8.9 3.9

各类交易商数量(总计为235家)

108 49 39 43 61 172 130(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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