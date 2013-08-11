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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:50 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,879,218口)

478,249 120,723 604,653 700,317 1063141 1783219 1788517 95,999 90,701

较7月30日变动(未平仓合约：增加41,395口)

-175 5,240 7,992 29,546 20,449 37,363 33,681 4,032 7,714

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.4 6.4 32.2 37.3 56.6 94.9 95.2 5.1 4.8

各类交易商数量(总计为352家)

140 84 155 86 105 295 293(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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