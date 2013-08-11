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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:49 BJT

CFTC报告：COMEX期金8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年8月6日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(396,062口)

153,812 102,177 18,480 187,636 241,795 359,928 362,452 36,134 33,610

较7月30日变动(未平仓合约：减少973口)

-707 -23,976 -1,361 -1,196 27,189 -3,264 1,852 2,291 -2,825

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.8 25.8 4.7 47.4 61.0 90.9 91.5 9.1 8.5

各类交易商数量(总计为283家)

107 98 65 54 59 196 190(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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