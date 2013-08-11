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市场报道 | 2013年 8月 11日 星期日 10:55 BJT

CFTC报告：COMEX期铜8月6日持仓报告(表)

路透8月9日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年8月6日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(163,880口)

37,858 59,435 15,617 93,975 63,948 147,450 139,000 16,430 24,880

较7月30日变动(未平仓合约：减少2,278口)

-1,475 -10,992 2,206 -169 7,199 562 -1,587 -2,840 -691

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 36.3 9.5 57.3 39.0 90.0 84.8 10.0 15.2

各类交易商数量(总计为250家)

48 118 50 59 54 142 199(完)

(整理 徐文焰；审校 戴素萍)
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