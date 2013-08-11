法国经济：财长称2013年经济成长率料在正负0.1%之间

路透巴黎8月10日 - 法国财政部长莫斯可维西在法国地方报纸周六刊出的的专访中表示，今年法国经济成长率将在正负0.1%之间。

法国上次作出的2013年经济成长率官方预估为4月预测的0.1%，许多分析师认为该预估值过于乐观。莫斯可维西给出的较低预估更接近国际货币基金组织(IMF)预测的下滑0.2%。

上个月路透调查分析师的结果为2013年全年经济料将萎缩0.3%，这与经济合作暨发展组织(OECD)的预测相符。

Moscovici表示，他将在9月25日公布法国最新经济成长预估。“但我们全都知道经济趋势，”他对地方报纸Corse Matin、Nice Matin和Var Matin表示。

“今年经济成长将疲弱，增幅介于负0.1至正0.1%之间。”

他并称，他预测2014年将是“三年来真正成长的第一年，”而且经济应该可以在今年第二和第三季恢复成长。

“所有经济指标都在改善，包括工业生产在内，”Moscovici对地方报纸表示。

法国经济规模为2兆(万亿)欧元(2.67兆美元)，在2013年第一季陷入衰退，当时国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，2012年第四季时亦为下滑0.2%。官方将在周三公布第二季GDP数据。