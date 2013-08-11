法国经济：财长称2013年经济成长率料在正负0.1%之间

台湾债市：五年券发行前交易殖利率走跌，美攻打叙利亚带动避险需求
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
路透巴黎8月10日 - 法国财政部长莫斯可维西在法国地方报纸周六刊出的的专访中表示，今年法国经济成长率将在正负0.1%之间。
法国上次作出的2013年经济成长率官方预估为4月预测的0.1%，许多分析师认为该预估值过于乐观。莫斯可维西给出的较低预估更接近国际货币基金组织(IMF)预测的下滑0.2%。
上个月路透调查分析师的结果为2013年全年经济料将萎缩0.3%，这与经济合作暨发展组织(OECD)的预测相符。
Moscovici表示，他将在9月25日公布法国最新经济成长预估。“但我们全都知道经济趋势，”他对地方报纸Corse Matin、Nice Matin和Var Matin表示。
“今年经济成长将疲弱，增幅介于负0.1至正0.1%之间。”
他并称，他预测2014年将是“三年来真正成长的第一年，”而且经济应该可以在今年第二和第三季恢复成长。
“所有经济指标都在改善，包括工业生产在内，”Moscovici对地方报纸表示。
法国经济规模为2兆(万亿)欧元(2.67兆美元)，在2013年第一季陷入衰退，当时国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，2012年第四季时亦为下滑0.2%。官方将在周三公布第二季GDP数据。
法国国家统计局(INSEE)和法国央行预测第二季经济成长0.2%。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五早盘下跌。交易员指出，美国对叙利亚发射导弹，促使美国10年期公债殖利率早盘于东京盘进一步走低，引发台债空单回补，带动殖利率走低。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，