《独家新闻》中石油将与艾克森美孚携手开发伊拉克巨型油田

路透北京/莫斯科8月9日 - 产业消息人士表示，中国最大能源公司中国石油 将与艾克森美孚(Exxon Mobil) 携手开发伊拉克巨型West Qurna油田，且正与俄罗斯Lukoil 就买进该油田第二个项目进行磋商。

中国已经是伊拉克油田最大的国外投资者，开发West Qurna油田将提高其主导地位，且可能让中石油成为伊拉克石油最大的单一国外投资者。West Qurna位于南部石油重镇巴士拉(Basra)西北50公里附近。

West Qurna是伊拉克石油扩张计划的重心，该油田储量丰富，足以每日生产逾500万桶，能够和全球最大石油生产国沙特阿拉伯的Ghawar油田相匹敌。

“中石油将参与开发该油田，”一位直接了解与艾克森美孚协议的产业消息人士周五表示。

消息人士称，该协议将在数周内公布，但不愿透露这两家全球市值最高的上市能源公司在伊拉克将如何合作的细节。中石油和艾克森美孚均不愿置评。

艾克森美孚持有West Qurna 1号油田60%的股权，其与持股较少的皇家荷兰/壳牌石油集团 在该油田有稳定的进展，该500亿美元投资项目的油田，每日约可生产48万桶。

一位Lukoil消息人士表示，中石油并与Lukoil谈判，在该油田的另一个开发项目，即West Qurna 2号油田中入股。该消息人士不愿透露讨论中的入股规模。

“Lukoil的老板已经说过，在这个项目中他们青睐一个亚洲合作方，一家中国合作伙伴，来确保石油销售有一定的市场，”该消息人士表示。

Lukoil执行长Vagit Alekperov曾表示，公司希望在该项目中由一家中国企业来取代挪威的Statoil 。Statoil在去年同意出售其所持的18.75%股权。

中国是全球仅次于美国的第二大石油进口国，中东、俄罗斯、非洲和拉丁美洲的生产商在面对美国和欧洲石油进口需求下滑之际，都在竞逐中国这个愈来愈大的市场大饼。

West Qurna 2号油田今年料将投产，2014年每日生产50桶，总投资额为300亿美元。Lukoil计划单是2013年就在该项目投资50亿美元。

去年艾克森美孚在与伊拉克政府发生合约争议后，打算出售其West Qurna 1号油田的股权。一位熟知中石油在伊拉克经营情况的消息人士3月时曾表示，两家公司正在讨论一项可以让艾克森美孚保留该油田经营者地位的协议。

一些产业消息人士表示，中石油不太可能买下这两个项目的股权，主要因其规模太大。

但伊拉克油田是中东开放给国外投资的油田中最大的，由于中国对进口石油的倚赖日深，这些油田的吸引力难以抗拒。