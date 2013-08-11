《日本重要政经日程》--8月12日

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月11日(周日)
2350 - 4-6月国内生产总值(GDP)
2350 - 7月企业物价指数
8月12日(周一)
0430 - 6月工业生产修正值
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 侯向明； 审校 张涛)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。