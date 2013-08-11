澳新经济指标预测--8月12日-8月19日****

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月12日(一) 无重要经济数据或事件公布。 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 负8.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 0 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +1.25% +0.50% (较上年同期) +3.7% +3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 8月 -- -0.1% 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +3.2% 8月15日(四) 无重要经济数据或事件公布。 8月16日(五) 无重要经济数据或事件公布。 8月19日当周 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰生产者投入物价 第二季 -- +0.8% 生产者产出物价 -- +0.8% (完)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。