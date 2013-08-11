日韩经济指标预测--8月12日-8月19日****

国际油市：油价跳涨，此前美国对叙利亚实施导弹打击
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.9% +1.0% (环比年率) +3.6% +4.1% 8月11-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.9% +1.2% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -- -3.3% 日本产能利用指数(较前月) -- +2.3% 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -7.2% +10.5% (较上年同期) +2.4% +16.5% 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 7月 -- 3.2% 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 7月修正值 -- +2.6% 进口(较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -- -1.4% (较上月) -- 持平 8月16日(五) 无重要经济数据公布。 8月19日当周 8月18日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本出口(较上年同期) 7月 +13.1% +7.4% 进口(较上年同期) +15.4% +11.8% 贸易收支(亿日圆) 逆差7,856 逆差1,808 (完)
美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。他并声称，此举符合美国的重大国家安全利益。
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。