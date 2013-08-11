版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 12日 星期一 07:49 BJT

****欧洲经济指标预测--8月12日-8月19日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
   8月12日当周
    
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0645     法国经常账收支(亿欧元)                               6月           --       赤字41
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                             6月        +1.8%        +1.8%
 2301     英国RICS房价差值                                     8月         正25         正21
 
 8月13日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0600     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  7月终值        +0.5%        +0.5%
          德国CPI(较上年同期)                                             +1.9%        +1.9%
          德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)             7月终值        +0.4%        +0.4%
          德国HICP(较上年同期)                                            +1.9%        +1.9%
 0600     德国趸售(批发)物价指数(较前月)                       7月        +0.1%        -0.4%
                             (较上年同期)                                 +0.6%        +0.7%
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                      7月         持平        -0.2%
                           (较上年同期)                                   +2.8%        +2.9%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                        7月         持平        -0.1%
                          (较上年同期)                                    +3.1%        +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)          7月        -0.1%        -0.1%
                                      (较上年同期)                        +3.1%        +3.3%
          英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)              7月        +1.4%        +0.2%
                                 (较上年同期)                            +5.50%       +4.20%
          英国PPI产出物价(较前月)                              7月        +0.2%        +0.1%
                     (较上年同期)                                         +2.1%        +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                          7月        +0.1%         持平
                     (较上年同期)                                         +1.2%        +1.0%
 0900     欧元区工业生产(较前月)                               6月        +0.8%        -0.3%
                    (较上年同期)                                          +0.2%        -1.3%
 0900     德国ZEW经济景气指数                                  8月         40.0         36.3
          德国ZEW现况指数                                                  12.0         10.6
 
 8月14日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0530     法国国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季初值        +0.2%       -0.20%
 0600     德国GDP(较前季)(经季节调整)                   第二季初值        +0.6%        +0.1%
                 (较上年同期)(未经季节调整)                               +0.3%        -1.4%
 0645     法国HICP(较前月)                                 7月终值        -0.4%        +0.2%
                (较上年同期)                                              +1.1%        +1.0%
 0645     法国非农业就业                                    第二季           --       -0.10%
 0715     瑞士生产者/进口物价(较前月)                          7月        +0.2%        +0.1%
                     (较上年同期)                                         +0.5%        +0.2%
 0830     英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-            8月        0-9-0        0-9-0
          降息)                                                                  
 0830     英国请领失业金人数(万人)                             7月      减少1.5     减少2.12
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率              6月         7.8%         7.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期  截至6月的三个        +2.0%        +1.7%
          )                                                     月               
                         (不包括奖金)(较上年同期)                         +1.1%        +1.0%
 0900     欧元区GDP(较前季)                             第二季初值        +0.2%        -0.2%
               (较上年同期)                                               -0.8%        -1.1%
 0900     瑞士ZEW投资者信心指数                                8月         10.0          4.8
 
 8月15日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0830     英国零售销售(较前月)                                 7月        +0.6%        +0.2%
                 (较上年同期)                                             +2.5%        +2.2%
 
 8月16日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                   公布时段       预估值         前值
 0800     欧元区经季节调整经常帐(亿欧元)                       6月      盈余190      盈余196
          欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)                     6月      盈余180       盈余95
 0800     欧元区净投资(亿欧元)                                 6月           --    净流入301
                                                                                 
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                               6月           --      顺差152
 0900     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)           7月终值        -0.5%        +0.1%
                                 (较上年同期)                             +1.6%        +1.6%
  
  8月19日(一)
  无重要经济数据或事件公布。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐