欧洲经济指标预测--8月12日-8月19日****

美中关系：特朗普贸易政策用新提法“偏差”来形容汇率老问题--官员
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 8月12日当周 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国经常账收支(亿欧元) 6月 -- 赤字41 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +1.8% +1.8% 2301 英国RICS房价差值 8月 正25 正21 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.5% +0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.7% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 -0.2% (较上年同期) +2.8% +2.9% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 7月 持平 -0.1% (较上年同期) +3.1% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +3.1% +3.3% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 7月 +1.4% +0.2% (较上年同期) +5.50% +4.20% 英国PPI产出物价(较前月) 7月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) 7月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.0% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.8% -0.3% (较上年同期) +0.2% -1.3% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 40.0 36.3 德国ZEW现况指数 12.0 10.6 8月14日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.20% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第二季初值 +0.6% +0.1% (较上年同期)(未经季节调整) +0.3% -1.4% 0645 法国HICP(较前月) 7月终值 -0.4% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0645 法国非农业就业 第二季 -- -0.10% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.2% 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变- 8月 0-9-0 0-9-0 降息) 0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 减少1.5 减少2.12 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 6月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同期 截至6月的三个 +2.0% +1.7% ) 月 (不包括奖金)(较上年同期) +1.1% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.2% (较上年同期) -0.8% -1.1% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 10.0 4.8 8月15日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.6% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 8月16日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余190 盈余196 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余180 盈余95 0800 欧元区净投资(亿欧元) 6月 -- 净流入301 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差152 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 7月终值 -0.5% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月19日(一) 无重要经济数据或事件公布。(完)
路透华盛顿4月6日 - 美国总统特朗普在上任首日就誓要将中国列为汇率操纵国，但77天之后特朗普政府却在鼓吹一个新词：“汇率偏差(currency misalignment)”。
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。 0220GMT，韩元兑美元 报1,137.3，较周四收盘价1,133.2跌0.4%。 韩元开盘报1,131.0，一度较开盘价下滑0.8%跌至1,140.0，创3月15日以来最低盘中水准。 韩国综合股价指数 跌0.4%，报2,143.54点，为3月16日以来最 低。 韩国科技业巨擘三星电子 周五预测公司第一季将录得逾 三年来最高季度获利，超过分析师预估，因受到强劲的存储器芯片(记忆 体芯片)需求支撑 ，但该公司股价跌逾1%，因受到迫切的获 利了结盘打压。 汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung说道：“人们一直以来就预测三星 电子第一季获利会超出预期，现在投资者纷纷抛售以获利。” Kim补充道，在4月中之前整个大盘将不会有太大波动，
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)