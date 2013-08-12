美国能源：汽油平均零售价跌破每加仑3.60美元，因供应过剩--调查

路透纽约8月11日 - 根据周日发布的Lundberg调查，过去两周美国汽油平均价格每加仑下滑7.61美分，因供给过多。

这项针对约2,500家零售加油站的调查显示，8月9日汽油平均价格在每加仑3.5985美元，低于7月26日的3.6746美元。

这项调查的编辑Trilby Lundberg表示，汽油价格的下跌是由于供给增加，因美国炼厂生产能力保持在高位。

“汽油的供给要远高于需求，”Lundberg说。“炼厂生产的汽油很多，因此实际上这冲击到了它们自身的汽油利润率。”

Lundberg称，未来几周汽油价格可能再度下滑几美分。