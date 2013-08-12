《中国报摘》--中国证券报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 头版头条:
--中国国务院日前印发《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元人民币，成为国民经济新的支柱产业。
* 其他:
--记者从几家从事股指期货交易的证券公司了解到，中国金融期货交易所近期调整套期保值管理政策，以更好地包容和支持券商创新业务发展。
--中证视点：国内经济近期出现局部回稳迹象，但是仍难言将出现回升。未来需观察政策面是否能持续有效地改善市场预期并扩张实体经济需求，政策需保持金融稳定、推动利率下行、清理僵尸信用提高货币政策效力，并防范资本外流风险。
--根据证监会最新公布的IPO(首次公开发行)在审企业情况表，截至8月8日，沪深两市IPO在审企业队伍增至748家，主板与创业板各新增一家，结束了此前1个多月排队企业未添“新丁”的局面。
--住建部村镇建设司司长赵晖指出，应推进房地产税的征收，逐步提高房地产税占地方政府税收的比重，使地方政府的精力从招商引资向提高城镇人居环境转移。
--记者发现，虽然各家银行总行官方网站公布的整存整取定期存款利率并未发生变化，但多家银行网点客户经理证实，中长期定存利率已上浮10%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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