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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:17 BJT

金砖国家：8月9日股汇市收盘纵览

路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报951.37点。

中国股市：沪综指收盘小涨，宏观数据显示经济企稳提振市场信心

香港股市：受中资煤炭相关个股扶助收高，但创近两个月单周最大跌幅

中国汇市：尾盘再现购汇促人民币微收跌，监管意图难测市场仍在试探

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印度股票市场与外汇市场周五因公共假日休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,325.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.65%至724.22点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%，报32.8855卢布，卢布兑欧元 涨0.21%，报43.8340卢布。

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巴西股市：巴西股市升至近两个月最高水准，淡水河谷因中国正面经济数据而大涨，为大盘提供动力。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 上涨1.93%报49,874.90点，为6月中旬以来最高水准。

巴西汇市：拉美货币因中国数据而连涨第二日，巴西央行举措拉抬雷亚尔

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南非金融市场周五因公共假日休市。 (完) (编译 洪曦；审校 戴素萍)
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