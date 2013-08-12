金砖国家：8月9日股汇市收盘纵览

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报951.37点。
中国股市：沪综指收盘小涨，宏观数据显示经济企稳提振市场信心
香港股市：受中资煤炭相关个股扶助收高，但创近两个月单周最大跌幅
中国汇市：尾盘再现购汇促人民币微收跌，监管意图难测市场仍在试探
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印度股票市场与外汇市场周五因公共假日休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,325.720点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高1.65%至724.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%，报32.8855卢布，卢布兑欧元 涨0.21%，报43.8340卢布。
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巴西股市：巴西股市升至近两个月最高水准，淡水河谷因中国正面经济数据而大涨，为大盘提供动力。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 上涨1.93%报49,874.90点，为6月中旬以来最高水准。
巴西汇市：拉美货币因中国数据而连涨第二日，巴西央行举措拉抬雷亚尔
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南非金融市场周五因公共假日休市。 (完) (编译 洪曦；审校 戴素萍)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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