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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:02 BJT

《汇市简讯》金价上涨，澳元或从中获得支撑

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* 金价亚洲盘初在每盎司1,333美元交投，较纽约收盘价上涨近20美元

* 有传言指出，此波涨势是因为1,325美元上方的停止单遭触发

* 若金价持续上涨，有可能会压抑美元并支撑澳元(完)

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