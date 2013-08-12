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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:22 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆弹升，日本进口商敲进美元

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* 美元/日圆在日本第二季国内生产总值(GDP)公布后挫跌，4月加税及财政状况启人忧心

* 同样令人担心的是整体安倍经济学效益；日股开盘重挫

* 美元/日圆在GDP公布后自96.30下跌，之后获得日本进口商买盘

* 可能弹升乏力，焦点转回股市表现

* 日经指数目前下跌1.25%，一目均衡云区底部位于13,375.90点

* 美元/日圆的买盘料集中在周四低点95.81，95.80下方有停损单(完)

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