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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:45 BJT

《即时观点》日本经济第二季较前季成长0.6%，连续第三季扩张

瑞穗总合研究所资深经济分析师YASUO YAMAMOTO：

GDP数据有点疲软，因为资本支出和库存下降，但是海外和国内需求在推动经济增长，这是个好迹象。

由于日圆疲软，出口有可能增长更多。因为政府实施刺激措施，公共工程支出将会增加。

但对于消费能否持续，以及企业获利能否用于资本支出，依然存在疑问。

基于这样的数据，上调消费税是没有问题的。(完)

(编译 张涛/徐文焰/白云/于春红; 审校)
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