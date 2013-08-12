《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
*工商时报：
--为筹编明2014年政府总预算，经建会、交通部、财政部三大部会将被迫卖股票，除已知处分国发基金手中台积电 持股外，其他持有上市柜股票也评估中，初估须处分包括中华电 、兆丰金 、第一金 、合库 等标的，释股总额超过800亿元。这是马政府近五年首度编释股预算筹措财源。
--针对引导寿险资金投入重大公共建设，金管会本周四将赴行政院专案报告，根据寿险公会提供给金管会的调查报告，财政部推出51件公建招商旗舰案，寿险业有兴趣者高达47件，预期投入金额合计近1,800亿台币。
--景气不振，立法院流行大减税动作，提案让艺文活动、长期照护、保险费、隔代教养的教育支出等，可列举扣除或特别扣除；财政部估算，光是所得税第17条修正案等达33案，若全数同意，税收至少掉六成，私下拜托立委别再减了。
*经济日报：
--28奈米制程一向领先同业的晶圆代工龙头台积电 ，即将遭遇美商格罗方德（Global Foundries）的竞争。业界传出，格罗方德降价逾一成，抢下美商高通的手机晶片大单，预定第四季投片，可能冲击台积电营运。
--2014年中央政府总预算案即将出炉，据了解，明年度重大公共建设预算可望成长10%，约1,800多亿台币。另外，科技预算呈现零成长，相较各部会预算多统删8%，算是不差的待遇。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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