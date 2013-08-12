版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月12日

*工商时报：

--为筹编明2014年政府总预算，经建会、交通部、财政部三大部会将被迫卖股票，除已知处分国发基金手中台积电 持股外，其他持有上市柜股票也评估中，初估须处分包括中华电 、兆丰金 、第一金 、合库 等标的，释股总额超过800亿元。这是马政府近五年首度编释股预算筹措财源。

--针对引导寿险资金投入重大公共建设，金管会本周四将赴行政院专案报告，根据寿险公会提供给金管会的调查报告，财政部推出51件公建招商旗舰案，寿险业有兴趣者高达47件，预期投入金额合计近1,800亿台币。

--景气不振，立法院流行大减税动作，提案让艺文活动、长期照护、保险费、隔代教养的教育支出等，可列举扣除或特别扣除；财政部估算，光是所得税第17条修正案等达33案，若全数同意，税收至少掉六成，私下拜托立委别再减了。

*经济日报：

--28奈米制程一向领先同业的晶圆代工龙头台积电 ，即将遭遇美商格罗方德（Global Foundries）的竞争。业界传出，格罗方德降价逾一成，抢下美商高通的手机晶片大单，预定第四季投片，可能冲击台积电营运。

--2014年中央政府总预算案即将出炉，据了解，明年度重大公共建设预算可望成长10%，约1,800多亿台币。另外，科技预算呈现零成长，相较各部会预算多统删8%，算是不差的待遇。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐