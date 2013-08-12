中国经济：加强顶层设计和摸石头过河都是推进改革重要方法--人民日报

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京8月12日 - 中国官方媒体人民日报周一刊登评论文章称，加强顶层设计和摸着石头过河，都是推进改革的重要方法。中国是个大国，决不能在根本性问题上出现重大错误。
文章称，改革中的问题，只能用改革的办法来解决。应对当前中国发展面临的一系列矛盾和挑战，关键在于全面深化改革。坚持“自上而下”和“自下而上”的统一，使顶层设计和基层创新更好地结合起来，才能使改革进程沿着正确方向前进。
“当前，改革已进入攻坚期和深水区。随着利益格局深刻调整，利益关系日益错综复杂，形成改革共识的难度在增大。改革进程中，既有利益的藩篱盘根错节，也有体制机制的顽瘴痼疾。这样的背景下，要继续深化改革，必须把握大局、稳中求进。”文章称。
这些年来，改革不断向前推进，但在一些领域，难以上升到宏观层面，难以向纵深发展。有的地方和领域，单兵突进，没有系统整体谋划，缺乏配套协调。这些现象的存在，都要求强化改革顶层设计和总体规划，确保改革措施的公平性和利益最大化。
文章称，改革是一个复杂的系统工程，确保各个子系统之间的协调和互动至关重要。无论是收入分配制度改革，还是加快经济结构调整，无论是推进城镇化进程，还是建设更加体现公平正义的社会保障体系，都涉及国家、企业、居民间利益格局的调整，涉及城乡、地区、行业间利益格局的调整，涉及中央、地方利益格局的调整，涉及经济基础和上层建筑的整体建构，需要更高层次的统筹协调，使改革更加科学系统，富有成效。
文章指出，强调改革顶层设计，决不是否定基层创新的重要性。作为一个经济文化仍然相对落后的国家，中国的现代化建设是一个漫长艰难的探索过程，希望找到一个一揽子解决方案、一次性解决所有问题是不现实的，必须集思广益、逐步完善，充分发挥全社会的改革智慧和基层探索的积极性。
“从这些年的情况看，不论是上海市率先推行的增值税扩围试点、国有资本逐渐退出竞争性行业，还是广东先行试水的‘非禁即入’式工商登记制度、民间组织无主管登记制，都为整体改革提供了重要经验。”文章称。
中国本届新政府力推改革，而改革也将是预计将于今年秋季召开的十八届三中全会的重要议题。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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