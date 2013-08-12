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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月12日

路透香港8月12日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：(1美元=7.7551港元      )
 
 美股道琼工业指数      上周五收低72.81点0.47%，报15,425.51点。美国股市当周录得6月来最大单周跌幅，因投资
 人还在揣摩美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激措施。 
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       180.690    0.22      21658            14.013       0.09
 中国铝业                       8.220    2.37      73372             2.550       2.40
 中国移动                      53.420   -0.74     129321            82.855       0.37
 中国人寿                      35.870    0.28      46476            18.545       0.14
 中石油                       115.270    0.32      30825             8.939       0.78
 中石化                        73.070    0.21      24618             5.667       0.65
 汇丰控股                      55.250    1.28     191377            85.694       1.11
 中电信                        50.560   -0.98      22691             3.921       0.28
 中国联通                      15.260   -0.65     148945            11.834       0.29
 兖州煤业                       7.690    5.20     174939             5.964       0.06
 华能国际                      41.270   -1.60      10618             8.001       0.27
 南方航空                      18.460   -0.22       7312             2.863       0.11
 东方航空                      15.320    0.39      18635             1.188     -49.44
 中芯国际                       4.050   -0.25     126806             0.628       1.32（完）
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