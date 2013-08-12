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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:48 BJT

全球金市：金价升至近两周高点，因美国数据疲弱且黄金ETF持仓增加

SPDR Gold Trust 称，周五持仓增加0.2%至911.13吨，这是6月10日以来持仓首度增加。

美国6月趸售(批发)存货意外连续第二个下跌，促使分析师下修第二季经济成长预估。

投资人关注经济数据表现，以研判美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会开始缩减有利于商品市场的刺激措施。疲弱数据可能促使美联储延后缩减刺激措施。

美股上周录得6月以来最差表现，脱离纪录高点，因投资人将焦点放在FED刺激举措前景上。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲基金及资产管理公司在8月6日当周减持黄金及白银的净多头部位。

全球第五大黄金生产商Newcrest Mining 周一公布其录得2002年以来首见的年度亏损，受金价下跌造成资产减计的冲击。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 张涛)
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