全球金市：金价升至近两周高点，因美国数据疲弱且黄金ETF持仓增加

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
SPDR Gold Trust 称，周五持仓增加0.2%至911.13吨，这是6月10日以来持仓首度增加。
美国6月趸售(批发)存货意外连续第二个下跌，促使分析师下修第二季经济成长预估。
投资人关注经济数据表现，以研判美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时会开始缩减有利于商品市场的刺激措施。疲弱数据可能促使美联储延后缩减刺激措施。
美股上周录得6月以来最差表现，脱离纪录高点，因投资人将焦点放在FED刺激举措前景上。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，对冲基金及资产管理公司在8月6日当周减持黄金及白银的净多头部位。
全球第五大黄金生产商Newcrest Mining 周一公布其录得2002年以来首见的年度亏损，受金价下跌造成资产减计的冲击。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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