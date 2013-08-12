中国金融：鹏元资信遭证监局警示，因未及时对超日债出评级报告等--报载

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 中国证券时报周一报导称，深圳证监局近期对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。
报导称，在去年12月20日超日太阳股票和"11超日债" 双双停牌后，市场并传言超日太阳董事长倪开禄跑路，作为11超日债的评级机构，鹏元咨信在其停牌后，即去年12月27日才匆匆下调该公司的信用评等，显然无法显示评级机构的前瞻性。
此外，证监局出具警示函的理由还包括，鹏元资信未按约定在超日太阳2011年年报公布一个月内出具定期跟踪评级报告，在评级过程中鹏元资信未遵循已报备的信用评级方法、业务档案中未留存经营环境分析、债券募集说明书等原始资料等。
鹏元资信被深圳证监局认定违反了《证券市场资信评级业务管理暂行办法》第5条、第19条等相关规定。两项规定均与机构应勤勉尽责维护债券投资者利益有关。
因公司2011、2012年连续两年亏损，根据交易所相关规定，“11超日债于5月22日复牌交易30个交易日后开始正式暂停上市。
鹏元资信于5月下旬将超日太阳的评级再次下调，其将超日太阳主体评级和公司债债项评级由BBB+下调至CCC，但评级展望由负面调整为稳定。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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