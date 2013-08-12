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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:47 BJT

中国金融：鹏元资信遭证监局警示，因未及时对超日债出评级报告等--报载

路透上海8月12日 - 中国证券时报周一报导称，深圳证监局近期对鹏元资信评估公司出具警示函，因鹏元资信在债券发行主体超日太阳 的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。

报导称，在去年12月20日超日太阳股票和"11超日债" 双双停牌后，市场并传言超日太阳董事长倪开禄跑路，作为11超日债的评级机构，鹏元咨信在其停牌后，即去年12月27日才匆匆下调该公司的信用评等，显然无法显示评级机构的前瞻性。

此外，证监局出具警示函的理由还包括，鹏元资信未按约定在超日太阳2011年年报公布一个月内出具定期跟踪评级报告，在评级过程中鹏元资信未遵循已报备的信用评级方法、业务档案中未留存经营环境分析、债券募集说明书等原始资料等。

鹏元资信被深圳证监局认定违反了《证券市场资信评级业务管理暂行办法》第5条、第19条等相关规定。两项规定均与机构应勤勉尽责维护债券投资者利益有关。

因公司2011、2012年连续两年亏损，根据交易所相关规定，“11超日债于5月22日复牌交易30个交易日后开始正式暂停上市。

鹏元资信于5月下旬将超日太阳的评级再次下调，其将超日太阳主体评级和公司债债项评级由BBB+下调至CCC，但评级展望由负面调整为稳定。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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