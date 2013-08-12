版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

**上海证券报**

--国家发改委能源研究所能源系统分析研究中心主任姜克隽预测，中国的二氧化碳排放将在2025年之前达到峰值，煤炭等主要能源消费将在2015年达到峰值。温室气体减排关键要依靠能源结构调整。

--深交所发布《2012年深市上市公司治理情况报告》认为，中小板和创业板上市公司的家族控制特征明显，将为上市公司监管和中小股东权益保护方面提出新的问题和挑战。

**证券时报**

--记者获悉，近期深圳证监局对鹏元资信评估公司采取了出具警示函措施。原因是，鹏元资信在债券发行主体超日太阳的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。

**第一财经日报**

--清华大学发布了一项中国养老金顶层设计方案，用GDP的1%~2%，建立全覆盖的、全国统一的、分步实施的“国民基础养老金”和“个人储蓄养老金”二元结构养老金制度。其结构的具体组成是：国民基础养老金（40%~60%）+个人储蓄养老金（50%）=上年度居民家庭平均消费支出的100%。

**金融时报**

--记者文章称，房地产融资风险与土地价格泡沫化密不可分，如果国家完整地收回土地批租权，并相应地将国有土地出让金（租金）收归国库，或许可以对当前地方政府奉行多年的“土地财政”实施“釜底抽薪”，中央政府应当尽快从地方政府手中收回本该属于国家所有的土地批租权及租金收入。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐