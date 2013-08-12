《中国报摘》--其他报纸重要消息8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**上海证券报**
--国家发改委能源研究所能源系统分析研究中心主任姜克隽预测，中国的二氧化碳排放将在2025年之前达到峰值，煤炭等主要能源消费将在2015年达到峰值。温室气体减排关键要依靠能源结构调整。
--深交所发布《2012年深市上市公司治理情况报告》认为，中小板和创业板上市公司的家族控制特征明显，将为上市公司监管和中小股东权益保护方面提出新的问题和挑战。
**证券时报**
--记者获悉，近期深圳证监局对鹏元资信评估公司采取了出具警示函措施。原因是，鹏元资信在债券发行主体超日太阳的经营环境和财务状况发生重大变化时，未及时出具不定期跟踪评级报告等。这是深圳证监局首次公开警示资信评估公司。
**第一财经日报**
--清华大学发布了一项中国养老金顶层设计方案，用GDP的1%~2%，建立全覆盖的、全国统一的、分步实施的“国民基础养老金”和“个人储蓄养老金”二元结构养老金制度。其结构的具体组成是：国民基础养老金（40%~60%）+个人储蓄养老金（50%）=上年度居民家庭平均消费支出的100%。
**金融时报**
--记者文章称，房地产融资风险与土地价格泡沫化密不可分，如果国家完整地收回土地批租权，并相应地将国有土地出让金（租金）收归国库，或许可以对当前地方政府奉行多年的“土地财政”实施“釜底抽薪”，中央政府应当尽快从地方政府手中收回本该属于国家所有的土地批租权及租金收入。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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