《香港报摘》--信报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 要闻版头条:
--在深圳「特区中特区」前海注册的企业，是银行眼中的高质客户，市场消息透露，汇丰银行 已率先获批落户前海片区内的牌照，力争成为首家真正在前海范围内开设分行的港资银行。 * 其他: --继早前工商银行 入股台湾永丰金控 旗下永丰银行，建设银行 亦传出研究入股台资银行。建行副行长朱洪波表示，在条件成熟下将逐步推进与台湾银行业的资本合作。
--百达资产管理董事总经理及区域主管曹绮琪认为，在全球一体化下，不少行业在美国上市，但三四成业务涉及内地，以地区划分投资已经过时，以行业划分能更准确抓住投资机遇，首要推荐原材料、金融、工业、高端消费品牌及木材五大板块。
--华润创业 公布，有关其持有51%权益的子公司华润雪花啤酒向金威啤酒 购买若干啤酒厂控股公司的协议，商务部反垄断局已于本月8日发出不禁止的通知。但考量实际进展等作业所需，双方同意将交易截止日延后至12月5日。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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