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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 08:56 BJT

《香港报摘》--信报8月12日

* 要闻版头条:

--在深圳「特区中特区」前海注册的企业，是银行眼中的高质客户，市场消息透露，汇丰银行 已率先获批落户前海片区内的牌照，力争成为首家真正在前海范围内开设分行的港资银行。 * 其他: 　　--继早前工商银行 入股台湾永丰金控 旗下永丰银行，建设银行 亦传出研究入股台资银行。建行副行长朱洪波表示，在条件成熟下将逐步推进与台湾银行业的资本合作。

--百达资产管理董事总经理及区域主管曹绮琪认为，在全球一体化下，不少行业在美国上市，但三四成业务涉及内地，以地区划分投资已经过时，以行业划分能更准确抓住投资机遇，首要推荐原材料、金融、工业、高端消费品牌及木材五大板块。

--华润创业 公布，有关其持有51%权益的子公司华润雪花啤酒向金威啤酒 购买若干啤酒厂控股公司的协议，商务部反垄断局已于本月8日发出不禁止的通知。但考量实际进展等作业所需，双方同意将交易截止日延后至12月5日。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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