港报社评：特首战林老师，不凭处分定胜负--星岛日报8月12日

教师林慧思粗口辱警事件愈闹愈大，行政长官梁振英要教育局提交报告，令本应及早平息的风波，变成新的政治烫手山芋。林慧思以粗口辱骂警员，片段在网站公开后，她为自己表达方式不当，向学校师生致歉，事件本来应可告一段落。

可是，事态发展峰回路转，有组织力挺她骂得对，捧她为公民抗命的楷模。这引起支持警察一方的强烈反弹。香港近年激进示威抗议行动次数日趋频密，前綫警员压力大增，早已累积满肚乌气。

现在竟然有粗口辱警教师被捧为“楷模”，导致上星期日在辱警现场的“挺林”和“批林”阵营对垒中，出现不少退休和休班警务人员。事件的争议焦点，旋即转移到政府对警务人员参加政治集会的规限。

梁振英昨日表示，支持警务人员持平中立执法，宣布要求教育局就林慧思事件提交报告。教育局局长吴克俭上星期才说过，林慧思已经道歉，争议应速平息。他的态度是不希望就事件纠缠不休，梁振英却令教育局处于两难局面。如果教育局维持本来接受林慧思道歉的立场，就会令人觉得梁振英的要求是多此一举。如果教育局改变态度，对林慧思展开处分程序，又是以今天的我打倒昨天的我。

本来，较为适合处理事件的机制，是教育人员专业操守议会。不过，议会主席韩连山日前曾以私人名义挺林慧思为“楷模”，影响了公正形象。梁振英能否在这条战綫上打胜仗，不在于是否成功打击林慧思，令她受处分失去教席，而是找到一个令公众信服、合乎人情法理的解决方法。

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