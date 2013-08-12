港报社评：特首战林老师，不凭处分定胜负--星岛日报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
教师林慧思粗口辱警事件愈闹愈大，行政长官梁振英要教育局提交报告，令本应及早平息的风波，变成新的政治烫手山芋。林慧思以粗口辱骂警员，片段在网站公开后，她为自己表达方式不当，向学校师生致歉，事件本来应可告一段落。
可是，事态发展峰回路转，有组织力挺她骂得对，捧她为公民抗命的楷模。这引起支持警察一方的强烈反弹。香港近年激进示威抗议行动次数日趋频密，前綫警员压力大增，早已累积满肚乌气。
现在竟然有粗口辱警教师被捧为“楷模”，导致上星期日在辱警现场的“挺林”和“批林”阵营对垒中，出现不少退休和休班警务人员。事件的争议焦点，旋即转移到政府对警务人员参加政治集会的规限。
梁振英昨日表示，支持警务人员持平中立执法，宣布要求教育局就林慧思事件提交报告。教育局局长吴克俭上星期才说过，林慧思已经道歉，争议应速平息。他的态度是不希望就事件纠缠不休，梁振英却令教育局处于两难局面。如果教育局维持本来接受林慧思道歉的立场，就会令人觉得梁振英的要求是多此一举。如果教育局改变态度，对林慧思展开处分程序，又是以今天的我打倒昨天的我。
本来，较为适合处理事件的机制，是教育人员专业操守议会。不过，议会主席韩连山日前曾以私人名义挺林慧思为“楷模”，影响了公正形象。梁振英能否在这条战綫上打胜仗，不在于是否成功打击林慧思，令她受处分失去教席，而是找到一个令公众信服、合乎人情法理的解决方法。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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