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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 09:06 BJT

重发-港报社评：帮分间楼宇单位户解暑脱苦境--文汇报8月12日

(重发以补上标题和内文的漏字)

调查发现，香港分间楼宇单位高温难耐，住户饱受煎熬。由于分间楼宇单位户没有独立电表，未能受惠于政府的电费补贴，政府应通过扶贫委员会成立专项基金，或透过关爱基金向分间楼宇单位户派发补贴，减少分间楼宇单位住户在炎热夏天的痛苦。解决分间楼宇单位问题的最终途径是增加土地供应，社会各界不要再制造干扰，拖慢兴建公屋进程。

分间楼宇单位环境恶劣。近日“酷热天气警告”持续，狭窄分间楼宇单位有如“人肉蒸笼”。但是，分间楼宇单位住户收入微薄，开空调必然令他们百上加斤，因此，即使明知生活在高温下不利健康，也宁愿少开冷气节省支出。过去数年政府提供电费津贴、豁免差饷等利民措施，分间楼宇单位业主非但无相应减轻住户负担，反而变相加收电费剥削住户。政府亦应把分间楼宇单位业主滥收电费的问题纳入监管，防范弱势社群受到不公平。

分间楼宇单位林立与香港作为国际都会的形象并不相称。新一届特区政府一再强调，解决房屋问题是施政的重中之重。特首梁振英多次表示，要完全解决分间楼宇单位，始终都是土地供应问题。毫无疑问，增加资助房屋的供应，是今天特区政府解决分间楼宇单位问题的主要策略，以纾解基层市民包括分间楼宇单位居民住屋需要。

特区政府要建广厦千万间，首先要解决土地供应问题，本来对增加公屋大有裨益的新界东北发展计划，因为受到重重阻力，至今举步维艰。加快基层上楼得到主流民意支持，社会各界应该与特区政府共同努力，克服困难，尽快兴建、落成更多公屋，让分间楼宇单位住户早日显欢颜。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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