重发-港报社评：帮分间楼宇单位户解暑脱苦境--文汇报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(重发以补上标题和内文的漏字)
调查发现，香港分间楼宇单位高温难耐，住户饱受煎熬。由于分间楼宇单位户没有独立电表，未能受惠于政府的电费补贴，政府应通过扶贫委员会成立专项基金，或透过关爱基金向分间楼宇单位户派发补贴，减少分间楼宇单位住户在炎热夏天的痛苦。解决分间楼宇单位问题的最终途径是增加土地供应，社会各界不要再制造干扰，拖慢兴建公屋进程。
分间楼宇单位环境恶劣。近日“酷热天气警告”持续，狭窄分间楼宇单位有如“人肉蒸笼”。但是，分间楼宇单位住户收入微薄，开空调必然令他们百上加斤，因此，即使明知生活在高温下不利健康，也宁愿少开冷气节省支出。过去数年政府提供电费津贴、豁免差饷等利民措施，分间楼宇单位业主非但无相应减轻住户负担，反而变相加收电费剥削住户。政府亦应把分间楼宇单位业主滥收电费的问题纳入监管，防范弱势社群受到不公平。
分间楼宇单位林立与香港作为国际都会的形象并不相称。新一届特区政府一再强调，解决房屋问题是施政的重中之重。特首梁振英多次表示，要完全解决分间楼宇单位，始终都是土地供应问题。毫无疑问，增加资助房屋的供应，是今天特区政府解决分间楼宇单位问题的主要策略，以纾解基层市民包括分间楼宇单位居民住屋需要。
特区政府要建广厦千万间，首先要解决土地供应问题，本来对增加公屋大有裨益的新界东北发展计划，因为受到重重阻力，至今举步维艰。加快基层上楼得到主流民意支持，社会各界应该与特区政府共同努力，克服困难，尽快兴建、落成更多公屋，让分间楼宇单位住户早日显欢颜。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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