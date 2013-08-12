港报社评：梁振英反击言论，徒火上添油撕裂社会--明报8月12日

看过早前旺角示威集会情景的市民都会感到市民对警队不信任，以及警队内部的躁动不安，已到了危险边缘，任何负责任的政治领袖，都应呼吁双方冷静，但特首梁振英昨日的“大反击”，更是为社会矛盾火上添油。

梁振英昨日的政治大反击，重点包括：一、不容少数人滥用警队的忍让，向警察宣泄个人不满； 二、林奋强与张震远事件，狠批举报人及传媒；三、林老师粗言事件， 不能“视而不见、置诸不理”，要求教育局长交报告。这番说辞，大有商榷余地。

警队事件：社会上确实有人对警员有不礼貌的举动。林老师以粗言骂警，她事后认错表示道歉，然而市民对警队的不信任挥之不去，事出有因。早前的港大8．18 事件，最近的延后拘捕“占中”义工陈玉峰事件等等，都叫人质疑警队是否不再政治中立。

林奋强/张震远事件：廉署非无知之辈，梁振英的说辞，万一被理解为警告廉署不要动辄调查官员，后果就不堪设想。

林老师事件：教师的操守向来有既定机制处理，教育局长吴克俭早前也表明盼尽快平息争议。如今政府态度一百八十度转变，公众难免会质疑。一名老师在课余时讲粗口，梁振英就指不能“视而不见置诸不理”，那公众早就质疑警方纵容青关会以横额遮盖法轮功，政府岂非更加不应“视而不见置诸不理”？

谁也看得出社会目前正处于躁动不安之局，任何负责的政治人物，也应谨言慎行，更应以把触发矛盾的事项逐一化解。梁振英此时抛下这番宣言，不单无法修补社会的裂痕，反而更加深了双方的猜忌，令社会继续撕裂。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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