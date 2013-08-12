港报社评：梁振英反击言论，徒火上添油撕裂社会--明报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
看过早前旺角示威集会情景的市民都会感到市民对警队不信任，以及警队内部的躁动不安，已到了危险边缘，任何负责任的政治领袖，都应呼吁双方冷静，但特首梁振英昨日的“大反击”，更是为社会矛盾火上添油。
梁振英昨日的政治大反击，重点包括：一、不容少数人滥用警队的忍让，向警察宣泄个人不满； 二、林奋强与张震远事件，狠批举报人及传媒；三、林老师粗言事件， 不能“视而不见、置诸不理”，要求教育局长交报告。这番说辞，大有商榷余地。
警队事件：社会上确实有人对警员有不礼貌的举动。林老师以粗言骂警，她事后认错表示道歉，然而市民对警队的不信任挥之不去，事出有因。早前的港大8．18 事件，最近的延后拘捕“占中”义工陈玉峰事件等等，都叫人质疑警队是否不再政治中立。
林奋强/张震远事件：廉署非无知之辈，梁振英的说辞，万一被理解为警告廉署不要动辄调查官员，后果就不堪设想。
林老师事件：教师的操守向来有既定机制处理，教育局长吴克俭早前也表明盼尽快平息争议。如今政府态度一百八十度转变，公众难免会质疑。一名老师在课余时讲粗口，梁振英就指不能“视而不见置诸不理”，那公众早就质疑警方纵容青关会以横额遮盖法轮功，政府岂非更加不应“视而不见置诸不理”？
谁也看得出社会目前正处于躁动不安之局，任何负责的政治人物，也应谨言慎行，更应以把触发矛盾的事项逐一化解。梁振英此时抛下这番宣言，不单无法修补社会的裂痕，反而更加深了双方的猜忌，令社会继续撕裂。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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