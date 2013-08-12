港报社评：经济不虞硬着陆反弹欠稳定基础--信报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中国国家统计局公布多项宏观经济指标，除消费一环外，表现均胜预期，反映经济下行压力有缓和迹象。政府推动一系列“稳增长”措施，相信中国经济降速下半年可喘定，但反弹仍欠缺稳定基础。
7月工业增加值同比增长9.7%，环比增加0.8%，5个月以来最高，反映制造业通缩压力也有缓和端倪。但“三头马车”中的消费，始终未能发挥更大的拉动作用。7月社会消费品零售额同比只增加约11%。
细看6月“钱荒”后，央行频密采用逆回购工具，去满足市场的流动性，相信在避免经济失速下滑的考虑下，保持货币中性偏松，配合财政政策“托底”稳增长，据此加快结构性改革。
由于上月央行放开了贷款利率下限，估计直接降息的机会更微乎其微。不过，若美国联储局今年稍后缩减资产购置计划规模，内地资本加速外流，也不排除央行下调存款准备金率。
当前内部需求疲弱，全国工业生产者出厂价格指数连续17个月负增长，短期也无法转正，因而今年内通胀压力不大，为央行的货币政策留下更大的弹性空间。
国务院频密推出稳增长措施，包括加大铁路投资的力度。另一方面，房地产投资露出回升之势。事实上，目前中国经济保增长，还须依靠投资拉动。惟政府不作大规模刺激，因而房地产投资对整体投资增长的贡献产生一定关键作用。
总括而言，中国经济走到目前，7月进出口增长7.8%，跌势有企稳迹象；制造业通缩压力也有轻微改善端倪，但工业生产扩张动力疲弱，消费乏劲，即使经济三、四季度下行或可喘定，但回升之势还缺乏稳定基础。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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