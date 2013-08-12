港报社评：经济不虞硬着陆反弹欠稳定基础--信报8月12日

中国国家统计局公布多项宏观经济指标，除消费一环外，表现均胜预期，反映经济下行压力有缓和迹象。政府推动一系列“稳增长”措施，相信中国经济降速下半年可喘定，但反弹仍欠缺稳定基础。

7月工业增加值同比增长9.7%，环比增加0.8%，5个月以来最高，反映制造业通缩压力也有缓和端倪。但“三头马车”中的消费，始终未能发挥更大的拉动作用。7月社会消费品零售额同比只增加约11%。

细看6月“钱荒”后，央行频密采用逆回购工具，去满足市场的流动性，相信在避免经济失速下滑的考虑下，保持货币中性偏松，配合财政政策“托底”稳增长，据此加快结构性改革。

由于上月央行放开了贷款利率下限，估计直接降息的机会更微乎其微。不过，若美国联储局今年稍后缩减资产购置计划规模，内地资本加速外流，也不排除央行下调存款准备金率。

当前内部需求疲弱，全国工业生产者出厂价格指数连续17个月负增长，短期也无法转正，因而今年内通胀压力不大，为央行的货币政策留下更大的弹性空间。

国务院频密推出稳增长措施，包括加大铁路投资的力度。另一方面，房地产投资露出回升之势。事实上，目前中国经济保增长，还须依靠投资拉动。惟政府不作大规模刺激，因而房地产投资对整体投资增长的贡献产生一定关键作用。

总括而言，中国经济走到目前，7月进出口增长7.8%，跌势有企稳迹象；制造业通缩压力也有轻微改善端倪，但工业生产扩张动力疲弱，消费乏劲，即使经济三、四季度下行或可喘定，但回升之势还缺乏稳定基础。

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