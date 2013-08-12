港报社评：维护警队威严，先赢市民信任--经济日报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
特首梁振英昨落区作强硬发言，并力撑警队。惟一年来警队形象下跌亦是事实，如何在处理社会运动上赢回公正形象，是港府和警队面对的现实考验。近期警方维持公众秩序时屡与民众发生冲突，引起社会广泛关注，警监会主席形容警民互不信任已达颇危险地步。
梁振英昨出席论坛时，力撑警队，强调不能让少数人利用警察忍让，向警察挑衅宣泄个人不满，必须维护警队权威尊严。警队权威尊严须受维护，是绝大多数市民共识。可是，现实却令人忧虑，近年警队在处理社会运动上与市民冲突日增，近年其中立公正形象亦屡受质疑。
警民冲突增加与社运形态趋激有关，近年愈来愈多社运团体以至自发的民众，采用上街示威模式表达不满，更日益偏向以较激手段如堵塞道路等突出诉求。令情况火上加油的，是近年来警方不但予人采较强硬立场，且在处理领导人访港等事件上，屡屡出现争议，如干扰传媒采访、黑影论等。
对这些指控，警方与港府虽都认为属缺乏证据的错误臆测，惟现实是社会上确已渐生警方未够中立的观感。社运人士不应动辄冲击警方，但港府与警方若无视警队的中立形象受质疑的现实，忽视了检讨应对社会运动时，如何在维持社会秩序时，彰显无所偏帮的中立形象，那警方采取更强硬手段时，恐怕只会令形势更走向硬碰硬。
警队威严应受维护，但方法不是只管力撑或强硬，而是亦要面对社会现实，赢回市民对警方的信任与尊重，否则走向两败俱伤，恐怕警队威严不增反损，整体社会赔上的代价更大。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕
中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕
台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选