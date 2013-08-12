港报社评：维护警队威严，先赢市民信任--经济日报8月12日

特首梁振英昨落区作强硬发言，并力撑警队。惟一年来警队形象下跌亦是事实，如何在处理社会运动上赢回公正形象，是港府和警队面对的现实考验。近期警方维持公众秩序时屡与民众发生冲突，引起社会广泛关注，警监会主席形容警民互不信任已达颇危险地步。

梁振英昨出席论坛时，力撑警队，强调不能让少数人利用警察忍让，向警察挑衅宣泄个人不满，必须维护警队权威尊严。警队权威尊严须受维护，是绝大多数市民共识。可是，现实却令人忧虑，近年警队在处理社会运动上与市民冲突日增，近年其中立公正形象亦屡受质疑。

警民冲突增加与社运形态趋激有关，近年愈来愈多社运团体以至自发的民众，采用上街示威模式表达不满，更日益偏向以较激手段如堵塞道路等突出诉求。令情况火上加油的，是近年来警方不但予人采较强硬立场，且在处理领导人访港等事件上，屡屡出现争议，如干扰传媒采访、黑影论等。

对这些指控，警方与港府虽都认为属缺乏证据的错误臆测，惟现实是社会上确已渐生警方未够中立的观感。社运人士不应动辄冲击警方，但港府与警方若无视警队的中立形象受质疑的现实，忽视了检讨应对社会运动时，如何在维持社会秩序时，彰显无所偏帮的中立形象，那警方采取更强硬手段时，恐怕只会令形势更走向硬碰硬。

警队威严应受维护，但方法不是只管力撑或强硬，而是亦要面对社会现实，赢回市民对警方的信任与尊重，否则走向两败俱伤，恐怕警队威严不增反损，整体社会赔上的代价更大。

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