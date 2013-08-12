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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 09:03 BJT

《香港报摘》--经济日报8月12日

* 要闻版头条:

--港股继续聚焦业绩，腾讯 、中移动 将于周三及周四相继放榜，继上周滙丰 业绩弱重挫港股后，成为本周焦点。 * 其他: 　　--随着自由行消费放缓，核心区舖租升幅现阻力。消息称，中艺位于尖沙咀星光行大舖将结业，刚分租予英皇及六福等珠宝品牌，月租共约1,500万港元，平均尺租约410港元，较同地段复式舖尺租年初时回落，更重返三年前平均尺租400-800港元水准。

--理文造纸 首席执行官李文斌直言，未来一年产能过剩情况不会结束，但强调包装纸是必需品，看好行业发展。理文在重庆新增的两条生产线将于2014年投产，新增产能64万吨。(完)

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