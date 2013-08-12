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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 11:09 BJT

《中国基金发行日程表》--8月12日

路透上海8月12日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
*交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
 双息平衡混合

*华泰柏瑞丰盛      华泰柏瑞基金   工商银行      8/8-8/28
 纯债A/C

*长城增强收益      长城基金       建设银行      8/8-8/28
 定期开放债券A/C

*中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6

*富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
 分级A/B

*新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

*广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
 配置混合

*博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
 债券A/C

 诺安稳固收益      诺安基金       工商银行      7/22-8/14
 一年定期开放债券
   
 华宸未来          华宸未来基金   工商银行      7/25-8/14
 信用增利债券

 景顺长城景兴      景顺长城基金   建设银行      7/25-8/14
 信用纯债债券A/C

 工银金融地产      工银瑞信基金   兴业银行     *7/17-8/15
 行业股票  

 国投瑞银岁添利    国投瑞银基金   中国银行     *7/10-8/16
 一年期定期开放债券A/C 
  
 农银汇理区间      农银汇理基金   建设银行      7/29-8/16
 收益灵活配置混合

 广发集利一年定期  广发基金       工商银行      7/29-8/16
 开放债券A/C

 博时安丰18个月    博时基金       浦发银行      7/29-8/16
 定期开放债券

 嘉实丰益信用      嘉实基金       农业银行      7/25-8/16
 定期开放债券
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 金融地产ETF 
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 能源ETF     
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 医药卫生ETF  
    
 汇添富中证        汇添富基金     工商银行      7/15-8/16
 主要消费ETF

 中欧成长优选      中欧基金       建设银行      7/22-8/16
 回报灵活配置混合

 国联安中证        国联安基金     交通银行      7/22-8/16
 医药100指数

 华安易富黄金      华安基金       建设银行      7/24-8/20
 ETF联接A/C
        
 易方达高等级      易方达基金     建设银行      8/1-8/21
 信用债债券A/C

 上投摩根岁岁盈    上投摩根基金   交通银行      7/29-8/23
 定期开放债券A/C

 国泰国证医药卫生  国泰基金       农业银行      8/5-8/23
 行业指数分级A/B

 信诚中证800       信诚基金       中国银行      8/5-8/23
 有色指数分级A/B

 交银定期支付      交银施罗德基金 农业银行      8/7-8/27
 双息平衡混合

 方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行      8/1-8/28
 定期开放债券

 融通通泽一年目标   融通基金       工商银行     8/1-8/28
 触发式灵活配置混合

 易方达裕丰        易方达基金     浦发银行      8/8-8/29
 回报债券

 建信安心保本混合   建信基金      民生银行      8/5-8/30
 ================================================================================
    
注: 1. 代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完) 

                                                                                         
 
 (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)
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