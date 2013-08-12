《中国基金发行日程表》--8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海8月12日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 *华泰柏瑞丰盛 华泰柏瑞基金 工商银行 8/8-8/28 纯债A/C *长城增强收益 长城基金 建设银行 8/8-8/28 定期开放债券A/C *中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 *富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B *新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 *广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 *博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C 诺安稳固收益 诺安基金 工商银行 7/22-8/14 一年定期开放债券 华宸未来 华宸未来基金 工商银行 7/25-8/14 信用增利债券 景顺长城景兴 景顺长城基金 建设银行 7/25-8/14 信用纯债债券A/C 工银金融地产 工银瑞信基金 兴业银行 *7/17-8/15 行业股票 国投瑞银岁添利 国投瑞银基金 中国银行 *7/10-8/16 一年期定期开放债券A/C 农银汇理区间 农银汇理基金 建设银行 7/29-8/16 收益灵活配置混合 广发集利一年定期 广发基金 工商银行 7/29-8/16 开放债券A/C 博时安丰18个月 博时基金 浦发银行 7/29-8/16 定期开放债券 嘉实丰益信用 嘉实基金 农业银行 7/25-8/16 定期开放债券 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 金融地产ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 能源ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 医药卫生ETF 汇添富中证 汇添富基金 工商银行 7/15-8/16 主要消费ETF 中欧成长优选 中欧基金 建设银行 7/22-8/16 回报灵活配置混合 国联安中证 国联安基金 交通银行 7/22-8/16 医药100指数 华安易富黄金 华安基金 建设银行 7/24-8/20 ETF联接A/C 易方达高等级 易方达基金 建设银行 8/1-8/21 信用债债券A/C 上投摩根岁岁盈 上投摩根基金 交通银行 7/29-8/23 定期开放债券A/C 国泰国证医药卫生 国泰基金 农业银行 8/5-8/23 行业指数分级A/B 信诚中证800 信诚基金 中国银行 8/5-8/23 有色指数分级A/B 交银定期支付 交银施罗德基金 农业银行 8/7-8/27 双息平衡混合 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 8/1-8/28 定期开放债券 融通通泽一年目标 融通基金 工商银行 8/1-8/28 触发式灵活配置混合 易方达裕丰 易方达基金 浦发银行 8/8-8/29 回报债券 建信安心保本混合 建信基金 民生银行 8/5-8/30 ================================================================================ 注: 1. 代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 丁淑琴； 审校 曹巍浩)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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