港报财经评论：特殊股市需要特殊策略--信报8月12日

特殊股市需要特殊策略/ 习广思

才刚踏入8月份，股票市场已开始担心9月，理由是担心联储局退市。两位联储局官员放风9月有机会开始退市。虽然过去几个月来，市场对退市的忧虑逐渐减退，但来到真正要退的一刻，股市能否处变不惊？基金经理预期，股市<针对美股.HK>的平静不会长久下去，波幅或在9月扩大，因为历史数据显示，9月多是全年表现最差的月份，而且9月市场对退市的担忧或会上升。上周五美股没有任何重大数据，各项主要指数均告下跌，导致美股全周下跌，结束6周以来升市。美股大型企业业绩结束，多日来在高位增长，指数终于下跌，原因是缺乏再上升的动力。上周五美股高位疲弱，欧洲股市上升，巴西股市也上升。美股高位调整，但新兴市场喘稳，中资股虽然疲弱，但上周数据反映经济回稳的可能性提高。

中港股市成交持续低迷，资金入市意欲低，还留在股市内的两批投资者，一是基金及专业投资者，二是追逐短线投机的专业投机者，反之散户似乎无意参与，外资对这样的市况也是观望居多。到底在观察什么？就是公司盈利及宏观政策。这个中期业绩期，上周汇控 叫市场跌眼镜，拖累大市，本周中资蓝筹业绩进入高峰期，中移动 、腾讯 、华晨 、海螺水泥 都是市场焦点。不过，由上周业绩后表现来看，市场对重磅蓝筹股寄望不大，毕竟这批股票仍很视乎宏观政策变化，相反部分盈利复苏的中小型公司成为资金追逐目标。炒业绩知易行难，联通 事件告诫各位，市场上春江鸭何其多，某些公司即使业绩见惊喜，业绩后股价未见表现，甚至不升反跌，皆因春江鸭一早炒高。

至于政策变动，虽然看到经济回稳的可能，但即使回稳亦难见回升。尽管市场把焦点及期望放在三中全会，但投资者不宜抱过高期望，习李在这个摸底的过程，虽然在经济转型上有决心，但能否推出全盘明确的政策方案是一个疑问，毕竟现时决策层都在摸着石头过河。企业未能看清政策方向之际，却不得不为自己谋后路。星展经济师梁兆基认为，要把握习李班子对于经济短痛的实际承受水平，很难；但一旦选择了结构性改革，就没有回头路，而政府还是会在必要时出手，以免经济问题加剧。

____________________________________________________________________________

炒反市博欧罗见1.35/ 苏子

上周欧罗兑美元的走势可说是十分不寻常，因为上周欧罗兑美元经过多日的争持闷局并成功突破前周的1.3344高位后，竟然未能顺利突破6月19日的1.3416高位，上周高位仅见1.34便乏力再升；加上上周的收市价刚好在前周的高位附近，反映上升动力明显不足，使汇价稍后进一步以单边市形式破关而上并挑战上半年的1.3711高位的机会正在下降中。留意欧罗兑美元上周所造的1.34高位刚好为200周SMA阻力所在。倘若本周汇价仍未能顺利突破200周SMA阻力并且更出现显着低收的情况，届时已几可肯定欧罗兑美元已经见短期重要顶部，后市的走势将变得殊不乐观，再次返回1.30心理关口以下波动的可能性不容抹煞。

留意某美资外汇交易商的投机情绪指标显示，目前散户投资者已一面倒地建立欧罗兑美元短仓。由于此指标可以应用在相反理论上，故反映欧罗兑美元稍后进一步破关而上及挑战1.35关口的可能性甚高。但大家亦要留意，目前欧罗兑美元已经升至重要关键阻力位附近，故散户投资者若严守止蚀位，入市建立短仓其实并无不对。至于最后能否获利，最重要是看国际大户是否有兴趣把欧罗兑美元进一步大幅挟高图利。但由于8月份为欧洲暑假，不少基金经理已经放假，8月份汇市的交投已因此下降，故相信大户大幅挟高欧罗兑美元图利的诱因可能会因此下降，结果上述的指标有可能暂时失效。

换言之，散户投资者目前所建立的欧罗兑美元短仓有可能会大获全胜，不一定成为输家。因此，本周早段欧罗兑美元若仍未能顺利破关而上，并且返回10天SMA支持以下收市，看淡的投资者的赢面将大幅上升。若然欧罗兑美元可以成功掉头回落，与此同时，日本公布的GDP数据可以刺激美元兑日圆继续走低并下试95心理关口，预料本周欧罗兑日圆在此消彼长的情况下，将有望成功结束已持续多时的上落市走势模式及向下作出重大突破，随后朝着20周保历加通道的124底部支持位迈进。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕

中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕