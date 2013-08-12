港报财经评论：特殊股市需要特殊策略--信报8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
特殊股市需要特殊策略/ 习广思
才刚踏入8月份，股票市场已开始担心9月，理由是担心联储局退市。两位联储局官员放风9月有机会开始退市。虽然过去几个月来，市场对退市的忧虑逐渐减退，但来到真正要退的一刻，股市能否处变不惊？基金经理预期，股市<针对美股.HK>的平静不会长久下去，波幅或在9月扩大，因为历史数据显示，9月多是全年表现最差的月份，而且9月市场对退市的担忧或会上升。上周五美股没有任何重大数据，各项主要指数均告下跌，导致美股全周下跌，结束6周以来升市。美股大型企业业绩结束，多日来在高位增长，指数终于下跌，原因是缺乏再上升的动力。上周五美股高位疲弱，欧洲股市上升，巴西股市也上升。美股高位调整，但新兴市场喘稳，中资股虽然疲弱，但上周数据反映经济回稳的可能性提高。
中港股市成交持续低迷，资金入市意欲低，还留在股市内的两批投资者，一是基金及专业投资者，二是追逐短线投机的专业投机者，反之散户似乎无意参与，外资对这样的市况也是观望居多。到底在观察什么？就是公司盈利及宏观政策。这个中期业绩期，上周汇控 叫市场跌眼镜，拖累大市，本周中资蓝筹业绩进入高峰期，中移动 、腾讯 、华晨 、海螺水泥 都是市场焦点。不过，由上周业绩后表现来看，市场对重磅蓝筹股寄望不大，毕竟这批股票仍很视乎宏观政策变化，相反部分盈利复苏的中小型公司成为资金追逐目标。炒业绩知易行难，联通 事件告诫各位，市场上春江鸭何其多，某些公司即使业绩见惊喜，业绩后股价未见表现，甚至不升反跌，皆因春江鸭一早炒高。
至于政策变动，虽然看到经济回稳的可能，但即使回稳亦难见回升。尽管市场把焦点及期望放在三中全会，但投资者不宜抱过高期望，习李在这个摸底的过程，虽然在经济转型上有决心，但能否推出全盘明确的政策方案是一个疑问，毕竟现时决策层都在摸着石头过河。企业未能看清政策方向之际，却不得不为自己谋后路。星展经济师梁兆基认为，要把握习李班子对于经济短痛的实际承受水平，很难；但一旦选择了结构性改革，就没有回头路，而政府还是会在必要时出手，以免经济问题加剧。
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炒反市博欧罗见1.35/ 苏子
上周欧罗兑美元的走势可说是十分不寻常，因为上周欧罗兑美元经过多日的争持闷局并成功突破前周的1.3344高位后，竟然未能顺利突破6月19日的1.3416高位，上周高位仅见1.34便乏力再升；加上上周的收市价刚好在前周的高位附近，反映上升动力明显不足，使汇价稍后进一步以单边市形式破关而上并挑战上半年的1.3711高位的机会正在下降中。留意欧罗兑美元上周所造的1.34高位刚好为200周SMA阻力所在。倘若本周汇价仍未能顺利突破200周SMA阻力并且更出现显着低收的情况，届时已几可肯定欧罗兑美元已经见短期重要顶部，后市的走势将变得殊不乐观，再次返回1.30心理关口以下波动的可能性不容抹煞。
留意某美资外汇交易商的投机情绪指标显示，目前散户投资者已一面倒地建立欧罗兑美元短仓。由于此指标可以应用在相反理论上，故反映欧罗兑美元稍后进一步破关而上及挑战1.35关口的可能性甚高。但大家亦要留意，目前欧罗兑美元已经升至重要关键阻力位附近，故散户投资者若严守止蚀位，入市建立短仓其实并无不对。至于最后能否获利，最重要是看国际大户是否有兴趣把欧罗兑美元进一步大幅挟高图利。但由于8月份为欧洲暑假，不少基金经理已经放假，8月份汇市的交投已因此下降，故相信大户大幅挟高欧罗兑美元图利的诱因可能会因此下降，结果上述的指标有可能暂时失效。
换言之，散户投资者目前所建立的欧罗兑美元短仓有可能会大获全胜，不一定成为输家。因此，本周早段欧罗兑美元若仍未能顺利破关而上，并且返回10天SMA支持以下收市，看淡的投资者的赢面将大幅上升。若然欧罗兑美元可以成功掉头回落，与此同时，日本公布的GDP数据可以刺激美元兑日圆继续走低并下试95心理关口，预料本周欧罗兑日圆在此消彼长的情况下，将有望成功结束已持续多时的上落市走势模式及向下作出重大突破，随后朝着20周保历加通道的124底部支持位迈进。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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