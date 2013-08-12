港报财经评论：通胀无压力，政策稳增长--经济日报8月10日

通胀无压力，政策稳增长/ 余少文

虽然中国内地7月通胀低过预期，但对中国内地股市的支持度有限，反而中资股硬净，国企指数上试9,600点。由于今年通胀应不会超出李总的合理区间，故中国内地下半年政策应是稳增长，目前只好继续等政策出台。中国内地股市昨日过山车走势，但国企指数未受影响，国指全日升114点或1.2%，收9,599点，成交额82亿港元，70%主板H股上扬，尤其久沉多时的煤炭股表现最好，或是煤企上调煤价所推动；而红筹指数则升79点或1.9%，收4,212点，成交额45亿港元，成分股只有中国移动 、中国太平 和中国粮油 逆市下跌。

国家统计局昨日公布的数据显示，7月通胀只有2.7%，低过预期，反映通胀压力未有预期般大，只是工业生产者价格跌幅较6月虽收窄至2.3%，但较预期跌2.1%为高，跟制造业PMI维持在50%以上的走势背驰，始终认为中国内地制造业情况有待改善。但随着今年首七个月通胀只有2.4%，跟中国今年定下的3.5%目标有一段距离，除非未来五个月通胀升越5%，否则今年通胀不会超过总理李克强提及的合理区间顶部。合理区间顶部是防通胀，既然今年通胀升越3.5%的机会不大，故通胀已非中国下半年经济工作重点，重点是要守住合理区间底部，即要稳增长和保就业；若然保持经济增长，保就业并非问题。只是7月固定投资增长只有20.1%，略好过预期的20%，但跟6月持平，仍处于五年以来最低增速，若然未来未能加大投资力度，会影响稳增长的效果。

至于中国一直希望透过内需来刺激经济，只是今年的消费品零售总额增长表现，远远不及过去数年，6月增幅虽达13.3%，但7月增幅只有13.2%，表现不及6月之外，也差于预期的13.5%，连同上半年消费品零售额增长表现来看，今年消费力明显有所放缓。会归咎于中国内地股市表现不济，居民缺乏财富增值效应下，消费意慾一定会受影响，只要股市好，消费力也会增强。认为中国会放松房地产市场调控，等房地产市场发展来支持稳增长，只可惜7月商品房价格出现反弹，会否影响中国放松房地产调控的决心，有待观望。

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