港报财经评论：通胀无压力，政策稳增长--经济日报8月10日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
通胀无压力，政策稳增长/ 余少文
虽然中国内地7月通胀低过预期，但对中国内地股市的支持度有限，反而中资股硬净，国企指数上试9,600点。由于今年通胀应不会超出李总的合理区间，故中国内地下半年政策应是稳增长，目前只好继续等政策出台。中国内地股市昨日过山车走势，但国企指数未受影响，国指全日升114点或1.2%，收9,599点，成交额82亿港元，70%主板H股上扬，尤其久沉多时的煤炭股表现最好，或是煤企上调煤价所推动；而红筹指数则升79点或1.9%，收4,212点，成交额45亿港元，成分股只有中国移动 、中国太平 和中国粮油 逆市下跌。
国家统计局昨日公布的数据显示，7月通胀只有2.7%，低过预期，反映通胀压力未有预期般大，只是工业生产者价格跌幅较6月虽收窄至2.3%，但较预期跌2.1%为高，跟制造业PMI维持在50%以上的走势背驰，始终认为中国内地制造业情况有待改善。但随着今年首七个月通胀只有2.4%，跟中国今年定下的3.5%目标有一段距离，除非未来五个月通胀升越5%，否则今年通胀不会超过总理李克强提及的合理区间顶部。合理区间顶部是防通胀，既然今年通胀升越3.5%的机会不大，故通胀已非中国下半年经济工作重点，重点是要守住合理区间底部，即要稳增长和保就业；若然保持经济增长，保就业并非问题。只是7月固定投资增长只有20.1%，略好过预期的20%，但跟6月持平，仍处于五年以来最低增速，若然未来未能加大投资力度，会影响稳增长的效果。
至于中国一直希望透过内需来刺激经济，只是今年的消费品零售总额增长表现，远远不及过去数年，6月增幅虽达13.3%，但7月增幅只有13.2%，表现不及6月之外，也差于预期的13.5%，连同上半年消费品零售额增长表现来看，今年消费力明显有所放缓。会归咎于中国内地股市表现不济，居民缺乏财富增值效应下，消费意慾一定会受影响，只要股市好，消费力也会增强。认为中国会放松房地产市场调控，等房地产市场发展来支持稳增长，只可惜7月商品房价格出现反弹，会否影响中国放松房地产调控的决心，有待观望。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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