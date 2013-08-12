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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 09:28 BJT

《汇市简讯》夏季市场中，美元走势受到仓位调整左右

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夏季市况延续，本周在9月17-18日联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前可能有更多的仓位调整。

美股上周周线创下六周来最差表现，显然是受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)具有投票权的温和派埃文斯等的强硬谈话影响，不过美元仍全面走跌。这意味着推动汇价走势的力量主要为仓位调整，而非基本面改变，因市场高度做多股票及美元，做空主要大宗商品。

类似的是，澳元及日圆兑美元及欧元上周上涨，部分的解释可能是芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示美元/日圆多单仍过多，且澳元/美元空单在8月6日当周增加。浏览IMM图表，请点选：(link.reuters.com/taf29s)

市场可能继续做空澳元/美元，其或许有进一步上涨的空间，因中国最坏的情况已经反映在汇价上。探向0.9320美元应可被视为卖出良机，特别是若美联储已经准备在9月减少刺激行动。(完)

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