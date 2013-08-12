《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 东方日报
--香港公共专业联盟财经政策发言人甄文星表示，证监会近年积极打击上市公司违规行为，证明对上市公司的执法有效，加上现时内幕消息披露法定化的监管责任，已交由证监会，他认为长远可考虑将港交所上市科的大部分功能，转移至证监会。
--日产 旗下Infiniti车系，有意透过与东风集团 的合作关系，进军中国市场。公司总裁Johan de Nysschen表示，期望与东风合营的车厂于明年投产，首年产量达两万辆，逐步增至最多13万辆，令到Infiniti到2020年，占名贵汽车市场份额增至10%。 * 苹果日报
--星展银行(香港)行政总裁庞华毅表示，无论是内地或环球市场，金属商品等产能过剩行业，正出现明显的周期性调整，该行会保持一贯准则严谨挑选及审批，以确保放贷合适稳健。他又澄清，遭证监会清盘的中金再生 ，过去曾是星展香港客户，但目前该行并无提供任何信贷。
--华润水泥 半年纯利按年升八成，远远超越市场预期，主要由于煤价下跌令生产成本有所下降。有市场人士认为，虽然部份水泥股业绩表现良好，惟现时仍难言水泥版块出现全面复苏。 * 星岛日报
--元朗新盘尚悦第二轮销售报捷，昨日再沽出17伙，两日售出69伙，并且以两房户为主，成为表现较突出的新盘；洪水桥溱林两日亦连环售出两伙特色户。总结过去周末新盘合共沽逾75伙，较前周27伙增约近两倍。
--荟萃国际 旗下Babybamboo.com决定由团购平台转做网购平台。公司行政总裁陈启成表示，Babybamboo未来将主打网店托管业务，并与中国铁联传媒 旗下手机媒体公司FingerAd合作，推出一款餐饮优惠App。 * 明报
--内地糕点及快餐供应商安琪集团，计划将旗下三家公司全部上市，管理层表示香港将是重要的考虑地点，但仍要综合投资者的意见再作最后决定。
--十大屋苑于过去周末仅录6宗买卖，按周回落14.3%，交投量连续两周录个位数，当中有6大屋苑录零成交，分析师建议业主或需扩大议价空间，交投才有望回升。 * 大公报
--国联通信 主席马远光于股东大会后表示，虽然首季度的合约较多，但要按合约要求供货，及受制于大型国企客户排产减少，导致国联通信首度交货量下跌。 * 文汇报
--威力印刷 公布截至6月底的中期业绩，亏损收窄至6,820万港元，去年同期亏损则为8,808万港元。公司上半年收益为6,339万港元，较去年同期减少约34.9%，表现疲弱主要因市场气氛低迷导致销量转差所致。
--利嘉阁地产研究部主管周满杰指出，楼市陷入半瘫痪状态下，预期8月份楼宇买卖登记宗数最少下跌20%至4,400宗，重现今年4月大市沉寂时的光景。(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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