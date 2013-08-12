《香港报摘》--其他报纸重要消息8月12日

* 东方日报

--香港公共专业联盟财经政策发言人甄文星表示，证监会近年积极打击上市公司违规行为，证明对上市公司的执法有效，加上现时内幕消息披露法定化的监管责任，已交由证监会，他认为长远可考虑将港交所上市科的大部分功能，转移至证监会。

--日产 旗下Infiniti车系，有意透过与东风集团 的合作关系，进军中国市场。公司总裁Johan de Nysschen表示，期望与东风合营的车厂于明年投产，首年产量达两万辆，逐步增至最多13万辆，令到Infiniti到2020年，占名贵汽车市场份额增至10%。 * 苹果日报

--星展银行(香港)行政总裁庞华毅表示，无论是内地或环球市场，金属商品等产能过剩行业，正出现明显的周期性调整，该行会保持一贯准则严谨挑选及审批，以确保放贷合适稳健。他又澄清，遭证监会清盘的中金再生 ，过去曾是星展香港客户，但目前该行并无提供任何信贷。

--华润水泥 半年纯利按年升八成，远远超越市场预期，主要由于煤价下跌令生产成本有所下降。有市场人士认为，虽然部份水泥股业绩表现良好，惟现时仍难言水泥版块出现全面复苏。 * 星岛日报

--元朗新盘尚悦第二轮销售报捷，昨日再沽出17伙，两日售出69伙，并且以两房户为主，成为表现较突出的新盘；洪水桥溱林两日亦连环售出两伙特色户。总结过去周末新盘合共沽逾75伙，较前周27伙增约近两倍。

--荟萃国际 旗下Babybamboo.com决定由团购平台转做网购平台。公司行政总裁陈启成表示，Babybamboo未来将主打网店托管业务，并与中国铁联传媒 旗下手机媒体公司FingerAd合作，推出一款餐饮优惠App。 * 明报

--内地糕点及快餐供应商安琪集团，计划将旗下三家公司全部上市，管理层表示香港将是重要的考虑地点，但仍要综合投资者的意见再作最后决定。

--十大屋苑于过去周末仅录6宗买卖，按周回落14.3%，交投量连续两周录个位数，当中有6大屋苑录零成交，分析师建议业主或需扩大议价空间，交投才有望回升。 * 大公报

--国联通信 主席马远光于股东大会后表示，虽然首季度的合约较多，但要按合约要求供货，及受制于大型国企客户排产减少，导致国联通信首度交货量下跌。 * 文汇报

--威力印刷 公布截至6月底的中期业绩，亏损收窄至6,820万港元，去年同期亏损则为8,808万港元。公司上半年收益为6,339万港元，较去年同期减少约34.9%，表现疲弱主要因市场气氛低迷导致销量转差所致。

--利嘉阁地产研究部主管周满杰指出，楼市陷入半瘫痪状态下，预期8月份楼宇买卖登记宗数最少下跌20%至4,400宗，重现今年4月大市沉寂时的光景。(完)