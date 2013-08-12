路透调查：欧元兑美元的缓慢跌势料将持续，兑英镑料亦将走软

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦8月9日 - 路透自欧洲央行(ECB)公布利率前瞻性指引以来进行的首次外汇调查显示，欧元兑美元的缓慢跌势还将继续下去。
路透在过去一周走访了57位分析师，调查结果显示欧元兑美元一个月后将报1.315，三个月和六个月后料分别为1.28和1.26，并在一年之后触及1.24美元。周五欧元兑美元交投在1.33.
欧洲央行宣布，预计将在较长时间内维持低利率，这将抑制欧元走势。
但这种效应在过去一个月被冲淡，因外界愈发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会等到9月以后才缩减经济刺激措施，导致美元承压。
这就能解释为何最新一次路透调查结果和上月调查基本一致，只有对12个月后的预估值低了0.01美元。
不过，对一个月后的汇率预估显得更加不稳定一点，预估区间较7月调查扩大，从0.04美元扩大至0.06美元。
欧元兑美元过去六个月大约在1.28-1.35之间波动，调查预计欧元后市基本不会大涨或大跌。
“欧洲央行引入前瞻性指引，加上经常账、并购活动和储备管理人等几方面的资金流支持，应使得欧元保持区间波动，”瑞士信贷外汇和商品研究主管Ric Deverell说。
“我们预计欧元将在今年迄今的1.28-1.36区间内交投。”
浏览调查结果图表，请点选(link.reuters.com/teq32v)。
美联储逐步撤走刺激措施的做法，究竟会对哪种主要货币造成最大影响，关于这一点几乎没有共识达成。受访者的回答大多是澳元，然后是日圆、欧元和加元。
对于欧元兑英镑的预估几无变动，尽管英国央行本周给出了更为详尽的前瞻性指引。
调查显示欧元兑英镑一个月后报0.86，然后逐步走软，到12个月后报约0.84英镑。(完)
(编译 艾茂林; 审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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