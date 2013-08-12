路透调查：欧元兑美元的缓慢跌势料将持续，兑英镑料亦将走软

路透伦敦8月9日 - 路透自欧洲央行(ECB)公布利率前瞻性指引以来进行的首次外汇调查显示，欧元兑美元的缓慢跌势还将继续下去。

路透在过去一周走访了57位分析师，调查结果显示欧元兑美元一个月后将报1.315，三个月和六个月后料分别为1.28和1.26，并在一年之后触及1.24美元。周五欧元兑美元交投在1.33.

欧洲央行宣布，预计将在较长时间内维持低利率，这将抑制欧元走势。

但这种效应在过去一个月被冲淡，因外界愈发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会等到9月以后才缩减经济刺激措施，导致美元承压。

这就能解释为何最新一次路透调查结果和上月调查基本一致，只有对12个月后的预估值低了0.01美元。

不过，对一个月后的汇率预估显得更加不稳定一点，预估区间较7月调查扩大，从0.04美元扩大至0.06美元。

欧元兑美元过去六个月大约在1.28-1.35之间波动，调查预计欧元后市基本不会大涨或大跌。

“欧洲央行引入前瞻性指引，加上经常账、并购活动和储备管理人等几方面的资金流支持，应使得欧元保持区间波动，”瑞士信贷外汇和商品研究主管Ric Deverell说。

“我们预计欧元将在今年迄今的1.28-1.36区间内交投。”

浏览调查结果图表，请点选(link.reuters.com/teq32v)。

美联储逐步撤走刺激措施的做法，究竟会对哪种主要货币造成最大影响，关于这一点几乎没有共识达成。受访者的回答大多是澳元，然后是日圆、欧元和加元。

对于欧元兑英镑的预估几无变动，尽管英国央行本周给出了更为详尽的前瞻性指引。

调查显示欧元兑英镑一个月后报0.86，然后逐步走软，到12个月后报约0.84英镑。(完)