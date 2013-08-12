路透调查：英镑势必走低，因美联储料早于英国央行改变货币政策

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透8月9日 - 路透调查显示，英镑兑美元未来一年料下滑，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将率先改变政策，尽管英国与美国经济复苏均在增强。
这份调查是在英国央行总裁卡尼宣布未来加息指引后进行的，有56位汇市分析师参与。结果显示，分析师们预计英镑逐步下滑态势将会持续，与之前调查接近。
预期中值显示，英镑兑美元在一个月、三个月和一年后将分别在1.53美元、1.51美元和1.49美元，较上个月的调查几无变动。英镑周五稍早交投于1.55美元。
卡尼表示，货币政策委员会(MPC)未来的加息考虑，将与失业率挂钩。当前英国准备金利率处在0.5%的纪录低点。
英国央行表示，将在下列条件出现时考虑升息：公众中期通胀预期大幅上扬；央行预计18-24个月的通胀率将在2.5%或更高；超低利率对金融稳定性构成威胁。
尽管有上述升息条件，但英国央行对低利率的总体承诺还是让英镑承受压力，因为美联储预计未来几个月内就将放缓购债步伐。
“我们不认为英镑兑美元将会上涨，”ZKB外汇策略师David Marmet表示。他是7月调查中预测最准确的一位。
不过，近期一系列较强的英国数据暗示，该国经济复苏正在稳步进行，企业可能在未来几个月增加雇佣人数。
“英国市场并不相信卡尼和英国央行发出的指引，即利率将在三年内保持不变。”丹麦丹斯克银行的外汇策略师在报告中称。
实际上，根据商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据，汇市投机客在截至7月30日当周削减了美元的多头押注，对英镑有所支撑。
调查亦显示，欧元兑英镑一个月后料在0.8600英镑，三个月和一年后料为0.8600和0.8400英镑，较上个月的调查变动不大。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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