路透调查：英镑势必走低，因美联储料早于英国央行改变货币政策

路透8月9日 - 路透调查显示，英镑兑美元未来一年料下滑，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将率先改变政策，尽管英国与美国经济复苏均在增强。

这份调查是在英国央行总裁卡尼宣布未来加息指引后进行的，有56位汇市分析师参与。结果显示，分析师们预计英镑逐步下滑态势将会持续，与之前调查接近。

预期中值显示，英镑兑美元在一个月、三个月和一年后将分别在1.53美元、1.51美元和1.49美元，较上个月的调查几无变动。英镑周五稍早交投于1.55美元。

卡尼表示，货币政策委员会(MPC)未来的加息考虑，将与失业率挂钩。当前英国准备金利率处在0.5%的纪录低点。

英国央行表示，将在下列条件出现时考虑升息：公众中期通胀预期大幅上扬；央行预计18-24个月的通胀率将在2.5%或更高；超低利率对金融稳定性构成威胁。

尽管有上述升息条件，但英国央行对低利率的总体承诺还是让英镑承受压力，因为美联储预计未来几个月内就将放缓购债步伐。

“我们不认为英镑兑美元将会上涨，”ZKB外汇策略师David Marmet表示。他是7月调查中预测最准确的一位。

不过，近期一系列较强的英国数据暗示，该国经济复苏正在稳步进行，企业可能在未来几个月增加雇佣人数。

“英国市场并不相信卡尼和英国央行发出的指引，即利率将在三年内保持不变。”丹麦丹斯克银行的外汇策略师在报告中称。

实际上，根据商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据，汇市投机客在截至7月30日当周削减了美元的多头押注，对英镑有所支撑。