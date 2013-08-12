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亚洲 | 2013年 8月 13日 星期二 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--8月13日****

路透8月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段        预估值          前值
 2350     日本机械订单(较前月)                             6月         -7.2%        +10.5%
                    (较上年同期)                                       +2.4%        +16.5%
 
 8月13日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值          前值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                             7月            --         负8.0
           澳洲NAB企业信心指数                                            --             0
 0600      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月终值         +0.5%         +0.5%
           德国CPI(较上年同期)                                         +1.9%         +1.9%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)        7月终值         +0.4%         +0.4%
           德国HICP(较上年同期)                                        +1.9%         +1.9%
 0600      德国趸售(批发)物价指数(较前月)                  7月         +0.1%         -0.4%
                              (较上年同期)                             +0.6%         +0.7%
 0830      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 7月          持平         -0.2%
                            (较上年同期)                               +2.8%         +2.9%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                   7月          持平         -0.1%
                           (较上年同期)                                +3.1%         +3.3%
           英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(            7月         -0.1%         -0.1%
           较前月)                                                            
                                      (较上年同                        +3.1%         +3.3%
           期)                                                                
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前            7月         +1.4%         +0.2%
           月)                                                                
                                  (较上年同期)                        +5.50%        +4.20%
           英国PPI产出物价(较前月)                         7月         +0.2%         +0.1%
                      (较上年同期)                                     +2.1%         +2.0%
           英国PPI核心产出物价(较前月)                     7月         +0.1%          持平
                      (较上年同期)                                     +1.2%         +1.0%
 0900      欧元区工业生产(较前月)                          6月         +0.8%         -0.3%
                     (较上年同期)                                      +0.2%         -1.3%
 0900      德国ZEW经济景气判断指数                         8月          40.0          36.3
           德国ZEW现况指数                                              12.0          10.6
 
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                        7月            --          93.5
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)         8月10日当周            --         +0.3%
 1230      美国进口物价(较前月)                            7月         +0.7%         -0.2%
              出口物价(较前月)                                         +0.2%         -0.1%
 1230      美国零售销售(较前月)                            7月         +0.3%         +0.4%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.4%          持平
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)       8月10日当周            --         +3.7%
 1400      美国企业库存                                    6月         +0.2%         +0.1%
 
 2245      新西兰零售销售(较前季)                       第二季        +1.25%        +0.50%
                   (较上年同期)                                        +3.7%         +3.2%
 2300      韩国失业率                                      7月            --          3.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
 8月11日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 2350     日本国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季           +0.6%          +0.9%
                                                                                
                             (环比年率)                                  +2.6%          +3.6%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         7月           +0.5%          +0.2%
                       (较上年同期)                                      +2.2%          +1.9%
 8月12日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段            现值         预估值
 0430     日本工业生产(较前月)                       6月修正值           -3.1%             --
          日本产能利用率指数(较前月)                                     -2.3%             --
 0715     瑞士零售销售(较上年同期)                         6月           +2.3%          +1.8%
 1800     美国联邦预算(亿美元)                             7月         赤字976        赤字960
 (完)
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