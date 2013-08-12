主要国家经济指标预测--8月13日****

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透8月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本机械订单(较前月) 6月 -7.2% +10.5% (较上年同期) +2.4% +16.5% 8月13日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 7月 -- 负8.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 0 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.5% +0.5% 德国CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4% 德国HICP(较上年同期) +1.9% +1.9% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 7月 +0.1% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.7% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 -0.2% (较上年同期) +2.8% +2.9% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 7月 持平 -0.1% (较上年同期) +3.1% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)( 7月 -0.1% -0.1% 较前月) (较上年同 +3.1% +3.3% 期) 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前 7月 +1.4% +0.2% 月) (较上年同期) +5.50% +4.20% 英国PPI产出物价(较前月) 7月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) 7月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.2% +1.0% 0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 +0.8% -0.3% (较上年同期) +0.2% -1.3% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 8月 40.0 36.3 德国ZEW现况指数 12.0 10.6 1130 美国NFIB小型企业信心指数 7月 -- 93.5 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月10日当周 -- +0.3% 1230 美国进口物价(较前月) 7月 +0.7% -0.2% 出口物价(较前月) +0.2% -0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% 持平 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月10日当周 -- +3.7% 1400 美国企业库存 6月 +0.2% +0.1% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +1.25% +0.50% (较上年同期) +3.7% +3.2% 2300 韩国失业率 7月 -- 3.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月11日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.9% (环比年率) +2.6% +3.6% 2350 日本企业物价指数(较前月) 7月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.2% +1.9% 8月12日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0430 日本工业生产(较前月) 6月修正值 -3.1% -- 日本产能利用率指数(较前月) -2.3% -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +2.3% +1.8% 1800 美国联邦预算(亿美元) 7月 赤字976 赤字960 (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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