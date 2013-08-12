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亚洲 | 2013年 8月 12日 星期一 10:14 BJT

金属期市：LME期铜小幅下跌，但中国经济趋稳迹象给予支撑

沪铜主力11月合约 涨0.76%至每吨51,950元人民币。

近月中国出台的一系列稳增长政策成功稳住市场，带动7月工业增速大幅超出预期，投资和消费亦保持稳健。这和此前出炉的PMI及进出口数据一起，进一步传递经济底部企稳信号。

美国总统奥巴马周五表示，美国国家经济委员会主任萨默斯和美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦均非常符合担任下任美联储主席的要求，但他强调这一重要职位还有“一些出色的候选人”。

日本经济4-6月较前季成长0.6%，连续第三个季度扩张，进一步显示首相安倍晋三的通货再膨胀政策的正面效果正在扩散。

商品期货交易委员会(CFTC)报告显示，8月6日止当周对冲基金和基金经理人减持铜期货和期权的净空仓，并减持黄金和白银的净多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/戴素萍 审校 石冠兰/艾茂林)
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